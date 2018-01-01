Де на Волині та у Луцьку не буде світла 5 грудня





Володимир-Волинський район



1. 09:00 - 17:00

Магазин, АТС

с. Красностав: вул. Веселкова, Вишнева



2. 09:00 - 17:00

м. Устилуг: вул. Володимирська, 27,33,45



Іваничівський район



1 ПЛ 0,4 КТП 37 09:00-17:00 с.Соснина вул.Б.Хмельницького 1-53

2 ПЛ 0,4 КТП 105 10:00-17:00 смт Іваничі, вул.Колгоспна 8-45, Садова 35-44



Камінь-Каширський район



1. 09:00 – 17:00

ПП Цьомах О.В., Молитовний будинок. с.Краснилівка, вул.. Івана Франка, вул.. Набережна, вул.. Б.Хмельницького.

2. 09:00 – 17:00

Старовижівський автодор (К-Каширська філія, Адмінприміщення), ПП Пасічко А.Ф., К-Каширська райспоживспілка (бар «Ренета»), ПП Луцик П.П., ПП Богач В.А., ПП Оксенюк М.І., ПП Войчик В.С., ПП Колошук І.Ф., ПП Бурдило О.О., ПП Павлючик В.Л., м.Камінь – Каширський, вул. Ковельська.



Ковельський район



1. 9:00-17:00 ОК "Підгірський-5",

Ковельське РЖКП №2,

ФОП Яскорський О. І.,

ТзОВ "Ковельрембуд". м. Ковель, вул. 40 р. Перемоги, 4,

вул. Володимирська, 105, 125.

2. 9:00-17:00

Центр сертиф.та експ. насіння,

Церква с. Погиньки,

Ковельське Райво школа с. Погиньки,

Голобське споживче товариство. с. Погиньки.

3. 9:00-17:00 СТзОВ "Україна", ФО Якимчук М. П.,ФОП Пініс І. О.,ФОП Іллюх О. В.,Дубівське СТ,ПАТ "Волиньгаз" КСС с. Дубове,ФОП Коваль Т.С.,ФОП Чапко С,А.,ФОП Якимчук О.М.,ФО Попіка Л.С.,ФОП Синьчук О.А.,ФОП Оніщук В.П.,ФОП Гурська А.С.,Вол. дирекція УДППЗ пошта с. Дубове,ПАТ "Укртелеком" АТС с. Дубове,О.С.Н. (буд. коміт) "Водник",Ковельське МУВГ,ФОП Літус В. І.,Ковельське Райво школа с. Дубове,ПАТ "Волиньгаз" ГРП Мислина,ПАТ "Укртрансгаз" СКЗ Дубове,Юріївська церква Дубова,Церква с. Дубова,Львівська залізниця переїзд с. Дубове,Станція луківництва,ФОП Подляшаник Я. В. с. Дубове,

м. Ковель, вул. Ватутіна, 69,

с. Бахів-2.



місто Нововолинськ



1. 09:00-18:00

м.Нововолинськ

вул.Лопатіна

вул.Нахімова

вул.Кропивницького, 25-29



Рожищенський район



1. 9:00-17:00 с.Сокіл (повністю).

с.Навіз (повністю).

с.Сокіл (повністю).

с.Навіз (повністю)..

2 Л71-04 9:00-17:00 с.Пожарки (повністю) с.Підгірне (повністю)



3. 9:00-17:00

с.Доросині школа, магазини, контора, аптека, АТС, адмінприміщення, поштове відділення, пожежне депо, чайна. с.Доросині вул. Миру, Лугова, Шкільна, Л.Українки.

4 Л71-01 9:00-17:00 с.Переспа (повністю).

с.Тихотин (повністю).

с.Бортяхівка (повністю). с.Переспа (повністю).

с.Тихотин (повністю).

с.Бортяхівка (повністю).

5 Л34-01 9:00-17:00 с.Любче (повністю)

с.Кроватка (повністю)

с.Любче (повністю)

с.Кроватка (повністю)



6 Л30-05 9:00-17:00 с.Ужова (повністю).

с.Залісці (повністю).

с.Кременець (повністю).

с.Михалін (повністю).

м.Рожище бригадний будинок, склад. с.Ужова (повністю).

с.Залісці (повністю).

с.Кременець (повністю).

с.Михалін (повністю).



7 ПЛ-0,4 кВ від КТП-154 9:00-17:00 с.Доросині вул.виробнича база, станція зв’язку, лікарня. с.Доросині вул.Фріда..



Старовижівський район



1. 10:00-16:00

с. Смідин вул Шевченка, Польова, Першотравнева, Незалежності,куток Нове село

2. 10:00-17:00

с. Глухи

вул Денисова, Голобурди, Лугова, магазин Вікторія



Турійський район



1. 09:00-16:30 АГАТ ЛТД- магазин, ПКЗ-ПАТ «Волиньгаз», МП»Турія» - цех по виг. авт. с.Соловичі

2. 10:00-16:30 СВК «Дружба» - гуртожиток 1,2, зерносклад, церква, дільниця ветмедицини, с.Купичів

3. 09:00-16:30 ФОП Бамбула А.М.- готель-бар «Андемакс», будинок дит.творчості, прокуратура - адмінприміщення с.м.т.Турійськ вул.У.Сяркевич

4. 09:00-16:30 Миляновичівська с/р- клуб, ФОП Баранюк В.В.- магазин, церква с.Туровичі







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині 5 грудня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.1. 09:00 - 17:00Магазин, АТСс. Красностав: вул. Веселкова, Вишнева2. 09:00 - 17:00м. Устилуг: вул. Володимирська, 27,33,451 ПЛ 0,4 КТП 37 09:00-17:00 с.Соснина вул.Б.Хмельницького 1-532 ПЛ 0,4 КТП 105 10:00-17:00 смт Іваничі, вул.Колгоспна 8-45, Садова 35-441. 09:00 – 17:00ПП Цьомах О.В., Молитовний будинок. с.Краснилівка, вул.. Івана Франка, вул.. Набережна, вул.. Б.Хмельницького.2. 09:00 – 17:00Старовижівський автодор (К-Каширська філія, Адмінприміщення), ПП Пасічко А.Ф., К-Каширська райспоживспілка (бар «Ренета»), ПП Луцик П.П., ПП Богач В.А., ПП Оксенюк М.І., ПП Войчик В.С., ПП Колошук І.Ф., ПП Бурдило О.О., ПП Павлючик В.Л., м.Камінь – Каширський, вул. Ковельська.1. 9:00-17:00 ОК "Підгірський-5",Ковельське РЖКП №2,ФОП Яскорський О. І.,ТзОВ "Ковельрембуд". м. Ковель, вул. 40 р. Перемоги, 4,вул. Володимирська, 105, 125.2. 9:00-17:00Центр сертиф.та експ. насіння,Церква с. Погиньки,Ковельське Райво школа с. Погиньки,Голобське споживче товариство. с. Погиньки.3. 9:00-17:00 СТзОВ "Україна", ФО Якимчук М. П.,ФОП Пініс І. О.,ФОП Іллюх О. В.,Дубівське СТ,ПАТ "Волиньгаз" КСС с. Дубове,ФОП Коваль Т.С.,ФОП Чапко С,А.,ФОП Якимчук О.М.,ФО Попіка Л.С.,ФОП Синьчук О.А.,ФОП Оніщук В.П.,ФОП Гурська А.С.,Вол. дирекція УДППЗ пошта с. Дубове,ПАТ "Укртелеком" АТС с. Дубове,О.С.Н. (буд. коміт) "Водник",Ковельське МУВГ,ФОП Літус В. І.,Ковельське Райво школа с. Дубове,ПАТ "Волиньгаз" ГРП Мислина,ПАТ "Укртрансгаз" СКЗ Дубове,Юріївська церква Дубова,Церква с. Дубова,Львівська залізниця переїзд с. Дубове,Станція луківництва,ФОП Подляшаник Я. В. с. Дубове,м. Ковель, вул. Ватутіна, 69,с. Бахів-2.1. 09:00-18:00м.Нововолинськвул.Лопатінавул.Нахімовавул.Кропивницького, 25-291. 9:00-17:00 с.Сокіл (повністю).с.Навіз (повністю).с.Сокіл (повністю).с.Навіз (повністю)..2 Л71-04 9:00-17:00 с.Пожарки (повністю) с.Підгірне (повністю)3. 9:00-17:00с.Доросині школа, магазини, контора, аптека, АТС, адмінприміщення, поштове відділення, пожежне депо, чайна. с.Доросині вул. Миру, Лугова, Шкільна, Л.Українки.4 Л71-01 9:00-17:00 с.Переспа (повністю).с.Тихотин (повністю).с.Бортяхівка (повністю). с.Переспа (повністю).с.Тихотин (повністю).с.Бортяхівка (повністю).5 Л34-01 9:00-17:00 с.Любче (повністю)с.Кроватка (повністю)с.Любче (повністю)с.Кроватка (повністю)6 Л30-05 9:00-17:00 с.Ужова (повністю).с.Залісці (повністю).с.Кременець (повністю).с.Михалін (повністю).м.Рожище бригадний будинок, склад. с.Ужова (повністю).с.Залісці (повністю).с.Кременець (повністю).с.Михалін (повністю).7 ПЛ-0,4 кВ від КТП-154 9:00-17:00 с.Доросині вул.виробнича база, станція зв’язку, лікарня. с.Доросині вул.Фріда..1. 10:00-16:00с. Смідин вул Шевченка, Польова, Першотравнева, Незалежності,куток Нове село2. 10:00-17:00с. Глухивул Денисова, Голобурди, Лугова, магазин Вікторія1. 09:00-16:30 АГАТ ЛТД- магазин, ПКЗ-ПАТ «Волиньгаз», МП»Турія» - цех по виг. авт. с.Соловичі2. 10:00-16:30 СВК «Дружба» - гуртожиток 1,2, зерносклад, церква, дільниця ветмедицини, с.Купичів3. 09:00-16:30 ФОП Бамбула А.М.- готель-бар «Андемакс», будинок дит.творчості, прокуратура - адмінприміщення с.м.т.Турійськ вул.У.Сяркевич4. 09:00-16:30 Миляновичівська с/р- клуб, ФОП Баранюк В.В.- магазин, церква с.Туровичі

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