eBay знімає з продажу товари з символікою «ДНР» і «ЛНР»
Сьогодні, 02:58
Українське посольство в Сполучених Штатах отримало офіційну відповідь на свій запит від компанії eBay, яка погодилась застосувати відповідні кроки, щоб прибрати з торгівлі товари із символікою терористичних організацій «ДНР/ЛНР», які перебувають під санкціями США та ЄС.
Про це повідомляє Укрінформ.
«За результатами звернення посла України в США Валерія Чалого до керівництва компанії eBay Inc. із закликом зняти з веб-сайту ebay.com товари з символікою терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР» Посольство отримало офіційну відповідь, в якій чітко зазначено, що компанія здійснить необхідні заходи та прибере зі свого веб-сайту згадану продукцію», - зазначили в українському дипломатичному представництві.
Два незаконних утворення в Донецькій і Луганській областях України включені до санкційних списків США і Євросоюзу, нагадали в Посольстві, а гроші отримані від продажу вказаних товарів «можуть бути використані для їх фінансової підтримки».
При цьому українська сторона підкреслила, що очікує на відповідні кроки Amazon Inc.
Лист у відповідь на звернення Посольства підписаний віце-президентом компанії eBay Кеті Фостер.
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Про це повідомляє Укрінформ.
«За результатами звернення посла України в США Валерія Чалого до керівництва компанії eBay Inc. із закликом зняти з веб-сайту ebay.com товари з символікою терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР» Посольство отримало офіційну відповідь, в якій чітко зазначено, що компанія здійснить необхідні заходи та прибере зі свого веб-сайту згадану продукцію», - зазначили в українському дипломатичному представництві.
Два незаконних утворення в Донецькій і Луганській областях України включені до санкційних списків США і Євросоюзу, нагадали в Посольстві, а гроші отримані від продажу вказаних товарів «можуть бути використані для їх фінансової підтримки».
При цьому українська сторона підкреслила, що очікує на відповідні кроки Amazon Inc.
Лист у відповідь на звернення Посольства підписаний віце-президентом компанії eBay Кеті Фостер.
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