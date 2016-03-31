eBay знімає з продажу товари з символікою «ДНР» і «ЛНР»





Про це повідомляє



«За результатами звернення посла України в США Валерія Чалого до керівництва компанії eBay Inc. із закликом зняти з веб-сайту ebay.com товари з символікою терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР» Посольство отримало офіційну відповідь, в якій чітко зазначено, що компанія здійснить необхідні заходи та прибере зі свого веб-сайту згадану продукцію», - зазначили в українському дипломатичному представництві.



Два незаконних утворення в Донецькій і Луганській областях України включені до санкційних списків США і Євросоюзу, нагадали в Посольстві, а гроші отримані від продажу вказаних товарів «можуть бути використані для їх фінансової підтримки».



При цьому українська сторона підкреслила, що очікує на відповідні кроки Amazon Inc.



Лист у відповідь на звернення Посольства підписаний віце-президентом компанії eBay Кеті Фостер.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Українське посольство в Сполучених Штатах отримало офіційну відповідь на свій запит від компанії eBay, яка погодилась застосувати відповідні кроки, щоб прибрати з торгівлі товари із символікою терористичних організацій «ДНР/ЛНР», які перебувають під санкціями США та ЄС.Про це повідомляє Укрінформ «За результатами звернення посла України в СШАдо керівництва компанії eBay Inc. із закликом зняти з веб-сайту ebay.com товари з символікою терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР» Посольство отримало офіційну відповідь, в якій чітко зазначено, що компанія здійснить необхідні заходи та прибере зі свого веб-сайту згадану продукцію», - зазначили в українському дипломатичному представництві.Два незаконних утворення в Донецькій і Луганській областях України включені до санкційних списків США і Євросоюзу, нагадали в Посольстві, а гроші отримані від продажу вказаних товарів «можуть бути використані для їх фінансової підтримки».При цьому українська сторона підкреслила, що очікує на відповідні кроки Amazon Inc.Лист у відповідь на звернення Посольства підписаний віце-президентом компанії eBay

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