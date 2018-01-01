Де на Волині та у Луцьку не буде світла 7 грудня





Володимир-Волинський район



1. 09:00-16:00

Магазин, ФАП, церква, школа с. Діхтів: вул. Шкільна, Центральна

с. Красностав, вул. Центральна



Іваничівський район



1. КТП-119 ремонт вимикача 10 кВ 10:00-16:00 Жашковичі (частково), с. Колона (частково), с. Волиця (частково)

2. ПЛ-0,4 кВ Л-1, Л-2, Л-3, Л-4 від КТП-105 чистка траси 10:00-15:00 смт. Іваничі вул. Колгоспна,

вул. Садова



Камінь-Каширський район



1. 09:00 – 17:00 Відділення держказначейства, Будинок школяра, Церква м.Камінь – Каширський, вул.Шкільна, вул.Вузька, пров.Шевченка,

пров.Гагаріна



Ковельський район



1. 9:00-17:00 СТзОВ "Дружба",

Ковельське Райво, школа с. Брюховичі,

Голобське споживче товариство

ПАТ "Укртелеком", АТС с. Брюховичі,

Вол.дирекція УДППЗ,

ТзОВ "В. Прометей",

СТ "Каскад-Плюс",

Церква с. Мельниця,

Ковельське МТМО, ФАП с. Мельниця,

Ковельське Райво, школа с. Мельниця,

ПМП "Квант",

Ковельське П-во вет. медицини. с. Брюховичі,

с. Мельниця.





Любомльський та Шацький райони



1. 9:00 – 16:00

м.Любомль вул.Володимирська, Промислова, Уласа Самчука, Симона Петлюри



місто Нововолинськ



1. 09:00-16:00 ТТІ смт.Благодатне

вул.Перемоги, 25, 27

вул.Стуса, 1





Старовижівський район



1. 10:00-15:00

Ст.Вижва вул:Дачна, Лісова, Завокзальна. Будівельників, Коцюбинського, Франка, Незалежності(чстково), Залізнична, Лугова, Ватутіна, Партизанська, Першого Травня, Шевченка

2. ПЛ-10кВ Л-27-03 12:00-17:00 Ст.Вижва вул:Брідківська, Зелена; с.Брідки, Мельники, Борзова, Нова Вижва, Хотівель, Рудка, Галина Воля

3. КТП-274 10:00-17:00 с.Кримно вул:Радянська

4. КТП-216 10:00-16:00 с.Смідин вул:Чапаєва, Шевченка, Польова, Суворова, Першотравнева, Радянська, Незалежності



Турійський район



1. 09:00-15:30

Вет.медецина - адмінприміщення с.м.т.Турійськ

2. 09:00-15:30 Луківське КП «Комунальник»- водокачка і котельня, ФОП Сукач Н.М.- торг.кіоск, лазня с.м.т.Луків

3. 09:00-15:30 Маковичівська с/р – адмінприміщення, клуб, школа, пождепо, пошта, АТС, церква, ФАП, СВК»Слава»- контора, пекарня, школа, ФОП Шклярук О.М.- магазин с.Маковичі



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині 7 грудня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.1. 09:00-16:00Магазин, ФАП, церква, школа с. Діхтів: вул. Шкільна, Центральнас. Красностав, вул. Центральна1. КТП-119 ремонт вимикача 10 кВ 10:00-16:00 Жашковичі (частково), с. Колона (частково), с. Волиця (частково)2. ПЛ-0,4 кВ Л-1, Л-2, Л-3, Л-4 від КТП-105 чистка траси 10:00-15:00 смт. Іваничі вул. Колгоспна,вул. Садова1. 09:00 – 17:00 Відділення держказначейства, Будинок школяра, Церква м.Камінь – Каширський, вул.Шкільна, вул.Вузька, пров.Шевченка,пров.Гагаріна1. 9:00-17:00 СТзОВ "Дружба",Ковельське Райво, школа с. Брюховичі,Голобське споживче товариствоПАТ "Укртелеком", АТС с. Брюховичі,Вол.дирекція УДППЗ,ТзОВ "В. Прометей",СТ "Каскад-Плюс",Церква с. Мельниця,Ковельське МТМО, ФАП с. Мельниця,Ковельське Райво, школа с. Мельниця,ПМП "Квант",Ковельське П-во вет. медицини. с. Брюховичі,с. Мельниця.1. 9:00 – 16:00м.Любомль вул.Володимирська, Промислова, Уласа Самчука, Симона Петлюри1. 09:00-16:00 ТТІ смт.Благодатневул.Перемоги, 25, 27вул.Стуса, 1Старовижівський район1. 10:00-15:00Ст.Вижва вул:Дачна, Лісова, Завокзальна. Будівельників, Коцюбинського, Франка, Незалежності(чстково), Залізнична, Лугова, Ватутіна, Партизанська, Першого Травня, Шевченка2. ПЛ-10кВ Л-27-03 12:00-17:00 Ст.Вижва вул:Брідківська, Зелена; с.Брідки, Мельники, Борзова, Нова Вижва, Хотівель, Рудка, Галина Воля3. КТП-274 10:00-17:00 с.Кримно вул:Радянська4. КТП-216 10:00-16:00 с.Смідин вул:Чапаєва, Шевченка, Польова, Суворова, Першотравнева, Радянська, Незалежності1. 09:00-15:30Вет.медецина - адмінприміщення с.м.т.Турійськ2. 09:00-15:30 Луківське КП «Комунальник»- водокачка і котельня, ФОП Сукач Н.М.- торг.кіоск, лазня с.м.т.Луків3. 09:00-15:30 Маковичівська с/р – адмінприміщення, клуб, школа, пождепо, пошта, АТС, церква, ФАП, СВК»Слава»- контора, пекарня, школа, ФОП Шклярук О.М.- магазин с.Маковичі

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