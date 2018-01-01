Де на Волині та у Луцьку не буде світла 7 грудня
Сьогодні, 19:00
На Волині 7 грудня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Володимир-Волинський район
1. 09:00-16:00
Магазин, ФАП, церква, школа с. Діхтів: вул. Шкільна, Центральна
с. Красностав, вул. Центральна
Іваничівський район
1. КТП-119 ремонт вимикача 10 кВ 10:00-16:00 Жашковичі (частково), с. Колона (частково), с. Волиця (частково)
2. ПЛ-0,4 кВ Л-1, Л-2, Л-3, Л-4 від КТП-105 чистка траси 10:00-15:00 смт. Іваничі вул. Колгоспна,
вул. Садова
Камінь-Каширський район
1. 09:00 – 17:00 Відділення держказначейства, Будинок школяра, Церква м.Камінь – Каширський, вул.Шкільна, вул.Вузька, пров.Шевченка,
пров.Гагаріна
Ковельський район
1. 9:00-17:00 СТзОВ "Дружба",
Ковельське Райво, школа с. Брюховичі,
Голобське споживче товариство
ПАТ "Укртелеком", АТС с. Брюховичі,
Вол.дирекція УДППЗ,
ТзОВ "В. Прометей",
СТ "Каскад-Плюс",
Церква с. Мельниця,
Ковельське МТМО, ФАП с. Мельниця,
Ковельське Райво, школа с. Мельниця,
ПМП "Квант",
Ковельське П-во вет. медицини. с. Брюховичі,
с. Мельниця.
Любомльський та Шацький райони
1. 9:00 – 16:00
м.Любомль вул.Володимирська, Промислова, Уласа Самчука, Симона Петлюри
місто Нововолинськ
1. 09:00-16:00 ТТІ смт.Благодатне
вул.Перемоги, 25, 27
вул.Стуса, 1
Старовижівський район
1. 10:00-15:00
Ст.Вижва вул:Дачна, Лісова, Завокзальна. Будівельників, Коцюбинського, Франка, Незалежності(чстково), Залізнична, Лугова, Ватутіна, Партизанська, Першого Травня, Шевченка
2. ПЛ-10кВ Л-27-03 12:00-17:00 Ст.Вижва вул:Брідківська, Зелена; с.Брідки, Мельники, Борзова, Нова Вижва, Хотівель, Рудка, Галина Воля
3. КТП-274 10:00-17:00 с.Кримно вул:Радянська
4. КТП-216 10:00-16:00 с.Смідин вул:Чапаєва, Шевченка, Польова, Суворова, Першотравнева, Радянська, Незалежності
Турійський район
1. 09:00-15:30
Вет.медецина - адмінприміщення с.м.т.Турійськ
2. 09:00-15:30 Луківське КП «Комунальник»- водокачка і котельня, ФОП Сукач Н.М.- торг.кіоск, лазня с.м.т.Луків
3. 09:00-15:30 Маковичівська с/р – адмінприміщення, клуб, школа, пождепо, пошта, АТС, церква, ФАП, СВК»Слава»- контора, пекарня, школа, ФОП Шклярук О.М.- магазин с.Маковичі
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Володимир-Волинський район
1. 09:00-16:00
Магазин, ФАП, церква, школа с. Діхтів: вул. Шкільна, Центральна
с. Красностав, вул. Центральна
Іваничівський район
1. КТП-119 ремонт вимикача 10 кВ 10:00-16:00 Жашковичі (частково), с. Колона (частково), с. Волиця (частково)
2. ПЛ-0,4 кВ Л-1, Л-2, Л-3, Л-4 від КТП-105 чистка траси 10:00-15:00 смт. Іваничі вул. Колгоспна,
вул. Садова
Камінь-Каширський район
1. 09:00 – 17:00 Відділення держказначейства, Будинок школяра, Церква м.Камінь – Каширський, вул.Шкільна, вул.Вузька, пров.Шевченка,
пров.Гагаріна
Ковельський район
1. 9:00-17:00 СТзОВ "Дружба",
Ковельське Райво, школа с. Брюховичі,
Голобське споживче товариство
ПАТ "Укртелеком", АТС с. Брюховичі,
Вол.дирекція УДППЗ,
ТзОВ "В. Прометей",
СТ "Каскад-Плюс",
Церква с. Мельниця,
Ковельське МТМО, ФАП с. Мельниця,
Ковельське Райво, школа с. Мельниця,
ПМП "Квант",
Ковельське П-во вет. медицини. с. Брюховичі,
с. Мельниця.
Любомльський та Шацький райони
1. 9:00 – 16:00
м.Любомль вул.Володимирська, Промислова, Уласа Самчука, Симона Петлюри
місто Нововолинськ
1. 09:00-16:00 ТТІ смт.Благодатне
вул.Перемоги, 25, 27
вул.Стуса, 1
Старовижівський район
1. 10:00-15:00
Ст.Вижва вул:Дачна, Лісова, Завокзальна. Будівельників, Коцюбинського, Франка, Незалежності(чстково), Залізнична, Лугова, Ватутіна, Партизанська, Першого Травня, Шевченка
2. ПЛ-10кВ Л-27-03 12:00-17:00 Ст.Вижва вул:Брідківська, Зелена; с.Брідки, Мельники, Борзова, Нова Вижва, Хотівель, Рудка, Галина Воля
3. КТП-274 10:00-17:00 с.Кримно вул:Радянська
4. КТП-216 10:00-16:00 с.Смідин вул:Чапаєва, Шевченка, Польова, Суворова, Першотравнева, Радянська, Незалежності
Турійський район
1. 09:00-15:30
Вет.медецина - адмінприміщення с.м.т.Турійськ
2. 09:00-15:30 Луківське КП «Комунальник»- водокачка і котельня, ФОП Сукач Н.М.- торг.кіоск, лазня с.м.т.Луків
3. 09:00-15:30 Маковичівська с/р – адмінприміщення, клуб, школа, пождепо, пошта, АТС, церква, ФАП, СВК»Слава»- контора, пекарня, школа, ФОП Шклярук О.М.- магазин с.Маковичі
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