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На Волині поліцейські повернули польці викрадений велосипед

На Волині поліцейські повернули польці викрадений велосипед
На Волині поліцейські повернули громадянці Польщі викрадений зловмисниками велосипед.

Так, правоохоронці знайшли та повернули власниці велосипед марки «CUBE», котрий був викрадений у місті Вроцлав Республіки Польща - інформує ГУНП у Волинській області.

За фактом крадіжки слідчі проводили досудове розслідування під час якого з’ясувалося, що викрадений у Вроцлаві велосипед був привезений у місто Ковель.

На Волині зловмисники його продали. Поліцейські вилучили викрадений транспортний засіб та після проведення усіх необхідних слідчих дій повернули законній власниці.





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Теги: велосипед, полька
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