На Волині поліцейські повернули польці викрадений велосипед





Так, правоохоронці знайшли та повернули власниці велосипед марки «CUBE», котрий був викрадений у місті Вроцлав Республіки Польща - інформує ГУНП у Волинській області.



За фактом крадіжки слідчі проводили досудове розслідування під час якого з’ясувалося, що викрадений у Вроцлаві велосипед був привезений у місто Ковель.



На Волині зловмисники його продали. Поліцейські вилучили викрадений транспортний засіб та після проведення усіх необхідних слідчих дій повернули законній власниці.











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