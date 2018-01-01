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Луцьких забудовників змусять підвищити зарплати працівникам

Луцьких забудовників змусять підвищити зарплати працівникам
Забудовників, які виграли тендер на зведення будівель комунальної власності, змусять підвищити заробітну плату працівникам до 7 тисяч.

Про це йшлося на засіданні постійної комісії з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою, ЖКГ, екології транспорту та енергозбереження у четвер, 6 грудня.

Депутати розглянули питання про встановлення середньої заробітної плати забудовниками міста Луцька.

Голова комісії Андрій Козюра зауважив, що встановлення заробітної плати на рівні 7 тисяч гривень дасть суттєві надходження до бюджету міста, а також зменшить відтік будівельників за кордон.

Зокрема, мова йдеться про забудовників, які виграли тендери на будівництво об’єктів комунальної власності.

Депутат зауважив, що в умовах конкурсу, міська рада вимагає від забудовників оплату праці робітникам у розмірі 7 тисяч гривень.

Натомість деякі забудовники, задекларувавши необхідну суму і вигравши договір, платять своїм працівникам нижчі заробітні плати. Це приносить збитки для міського бюджету за рахунок зменшення ПДФО, а також сприяє тому, що працівники їдуть на роботу до Польщі.

«Проводили аналіз в частині заробітної плати не нижче 7 тисяч гривень. Бо виявляється, що забудовники потім платять 2-3 тисячі. Необхідно це вирішувати, оскільки це несплата серйозних коштів до бюджету», – зазначив Андрій Козюра.

Відтак на комісії вирішили доручити управлінню з питань праці провести перевірку забудовників, які брали участь в тендерах на спорудження комунальних замовлень і, згідно до даних податкової, не виплачують працівникам задекларовану під час конкурсу зарплату.

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Теги: зарплати, будівельники
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Коментарі 1
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Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Тільки усуненням від участі в державних тендерах підрядників, які не платять працівникам офіційну зарплату можна вивести зарплату з тіні.
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