Луцьких забудовників змусять підвищити зарплати працівникам

Забудовників, які виграли тендер на зведення будівель комунальної власності, змусять підвищити заробітну плату працівникам до 7 тисяч.Про це йшлося на засіданні постійної комісії з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою, ЖКГ, екології транспорту та енергозбереження у четвер, 6 грудня.Депутати розглянули питання про встановлення середньої заробітної плати забудовниками міста Луцька.Голова комісіїзауважив, що встановлення заробітної плати на рівні 7 тисяч гривень дасть суттєві надходження до бюджету міста, а також зменшить відтік будівельників за кордон.Зокрема, мова йдеться про забудовників, які виграли тендери на будівництво об’єктів комунальної власності.Депутат зауважив, що в умовах конкурсу, міська рада вимагає від забудовників оплату праці робітникам у розмірі 7 тисяч гривень.Натомість деякі забудовники, задекларувавши необхідну суму і вигравши договір, платять своїм працівникам нижчі заробітні плати. Це приносить збитки для міського бюджету за рахунок зменшення ПДФО, а також сприяє тому, що працівники їдуть на роботу до Польщі.«Проводили аналіз в частині заробітної плати не нижче 7 тисяч гривень. Бо виявляється, що забудовники потім платять 2-3 тисячі. Необхідно це вирішувати, оскільки це несплата серйозних коштів до бюджету», – зазначив Андрій Козюра.Відтак на комісії вирішили доручити управлінню з питань праці провести перевірку забудовників, які брали участь в тендерах на спорудження комунальних замовлень і, згідно до даних податкової, не виплачують працівникам задекларовану під час конкурсу зарплату.