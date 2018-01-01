Квитковий ажіотаж: як українцям виїхати на новорічні свята





Тільки за минулу добу "Укрзалізниця" продала більше 300 тис. проїзних документів, - пише



Навантаження на сайт привела до того, що оплатити поїздку онлайн стало неможливо – сайт просто "впав" під тиском сотень тисяч пасажирів.



З квитками не все втрачено



Найбільшим попитом користуються напрямки зі столиці в курортні міста - Одесу, Львів. Наприклад, вже зараз на поїзд "Київ Пасажирський – Львів" плацкарт розібрали, а купе залишилися тільки біля туалетів. Поїздка обійдеться в 591 грн.



Але в "Укрзалізниці" заспокоюють: коли всі квитки, які зараз виставлені, продадуть, почнуть продавати місця в додаткових поїздах. Варто зазначити, що частково таке навантаження на сайт з продажу квитків і черги в касах пов'язані з тим, що квитки на дати після 20 грудня – період росту попиту – почали продавати тільки на цьому тижні.



Всього, якщо вірити заяві прес-служби "Укрзалізниці", додатково пустять близько 30 поїздів (це 20 тис. місць). Тому якщо ви принципово хочете їхати на поїзді або інший громадський транспорт в місце вашого призначення не ходить, уважно стежте за продажами. Як тільки всі квитки закінчаться, з'являться додаткові місця.



Альтернатива №1: Blablacar



Якщо квитків не залишилося, все ще можна зайняти місця у попутника. Наприклад, на 30 грудня до Львова, судячи з даних платформи, є вільні місця в 5 машинах. Ціна питання - близько 550 грн. Це дешевше, ніж квиток в купе, але при цьому дорожче, ніж в звичайні дні.



Тут важливо звернути увагу, щоб замість справжнього попутника не трапився нелегальний перевізник. Якщо все-таки замість легковика з приємними попутниками приїде набита людьми маршрутка з табуретками на проході – можете сміливо викликати поліцію. Швидше за все, такий перевізник працює без ліцензії, а отже, нелегально. Якщо салон в машині переобладнали на власний розсуд, цілком можливо, що в разі аварії у вас не буде можливості вибрати з авто.



Відзначимо, що безкоштовно Blablacar сервісом можна тільки три місяці. Потім доведеться платити 49-59 грн в місяць за поїздку сервісу. Поїздки до 120 км – безкоштовні.



Альтернатива №2: автостоп і випадкові попутки



Мешканка Києва Валентина, яка раз на місяць виїжджає зі столиці на вихідні, розповідає: на автовокзалах деякі водії самі підбирають попутників, якщо хтось забронював місце і не приїхав. Навіть якщо інших варіантів не залишилося і всі квитки на автобуси зайняті, варто приїхати на автостанцію і спробувати знайти місце.



"Було таке, що написала у себе на сторінці "може хтось їде в цей день до цього міста? Дам на бензин". І знайшлися люди. Причому це були навіть незнайомі мені люди. Завжди хтось кудись їде, разом і веселіше і якщо скинутися на бензин – дешевше", – розповідає Валентина.



Найризикованіший варіант – вийти на трасу і добиратися за допомогою попуток. В такому випадку доведеться підготуватися до поїздки – взяти з собою зарядки, воду, їжу, всі контакти, які можуть знадобитися по дорозі.



Так, якщо до Львова добиратися на попутках, в кращому випадку поїздка буде безкоштовною, в гіршому – доведеться "скинутися" на бензин приблизно 200-300 грн.



Альтернатива №3: ​​літак



Якщо і на поїзд, і на автобус не виявилося вільних місць, або немає часу на те, щоб проводити в дорозі більшу частину дня, можна скористатися послугами внутрішніх авіаперевізників. Це буде приблизно в 4 рази дорожче, ніж поїздка на поїзді або автобусі.



При цьому вільних квитків вистачить на всіх. Навіть перед святами великих черг на перельоти по Україні немає. Квиток до Львова 30 грудня обійдеться в 2,2 тис. в один бік. Дорога туди і назад - 4,4 тис. грн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні квитки напередодні святкових вихідних купляють дуже швидкими темпами.Тільки за минулу добу "Укрзалізниця" продала більше 300 тис. проїзних документів, - пише Обозреватель Навантаження на сайт привела до того, що оплатити поїздку онлайн стало неможливо – сайт просто "впав" під тиском сотень тисяч пасажирів.Найбільшим попитом користуються напрямки зі столиці в курортні міста - Одесу, Львів. Наприклад, вже зараз на поїзд "Київ Пасажирський – Львів" плацкарт розібрали, а купе залишилися тільки біля туалетів. Поїздка обійдеться в 591 грн.Але в "Укрзалізниці" заспокоюють: коли всі квитки, які зараз виставлені, продадуть, почнуть продавати місця в додаткових поїздах. Варто зазначити, що частково таке навантаження на сайт з продажу квитків і черги в касах пов'язані з тим, що квитки на дати після 20 грудня – період росту попиту – почали продавати тільки на цьому тижні.Всього, якщо вірити заяві прес-служби "Укрзалізниці", додатково пустять близько 30 поїздів (це 20 тис. місць). Тому якщо ви принципово хочете їхати на поїзді або інший громадський транспорт в місце вашого призначення не ходить, уважно стежте за продажами. Як тільки всі квитки закінчаться, з'являться додаткові місця.Якщо квитків не залишилося, все ще можна зайняти місця у попутника. Наприклад, на 30 грудня до Львова, судячи з даних платформи, є вільні місця в 5 машинах. Ціна питання - близько 550 грн. Це дешевше, ніж квиток в купе, але при цьому дорожче, ніж в звичайні дні.Тут важливо звернути увагу, щоб замість справжнього попутника не трапився нелегальний перевізник. Якщо все-таки замість легковика з приємними попутниками приїде набита людьми маршрутка з табуретками на проході – можете сміливо викликати поліцію. Швидше за все, такий перевізник працює без ліцензії, а отже, нелегально. Якщо салон в машині переобладнали на власний розсуд, цілком можливо, що в разі аварії у вас не буде можливості вибрати з авто.Відзначимо, що безкоштовно Blablacar сервісом можна тільки три місяці. Потім доведеться платити 49-59 грн в місяць за поїздку сервісу. Поїздки до 120 км – безкоштовні.Мешканка Києва Валентина, яка раз на місяць виїжджає зі столиці на вихідні, розповідає: на автовокзалах деякі водії самі підбирають попутників, якщо хтось забронював місце і не приїхав. Навіть якщо інших варіантів не залишилося і всі квитки на автобуси зайняті, варто приїхати на автостанцію і спробувати знайти місце."Було таке, що написала у себе на сторінці "може хтось їде в цей день до цього міста? Дам на бензин". І знайшлися люди. Причому це були навіть незнайомі мені люди. Завжди хтось кудись їде, разом і веселіше і якщо скинутися на бензин – дешевше", – розповідає Валентина.Найризикованіший варіант – вийти на трасу і добиратися за допомогою попуток. В такому випадку доведеться підготуватися до поїздки – взяти з собою зарядки, воду, їжу, всі контакти, які можуть знадобитися по дорозі.Так, якщо до Львова добиратися на попутках, в кращому випадку поїздка буде безкоштовною, в гіршому – доведеться "скинутися" на бензин приблизно 200-300 грн.Якщо і на поїзд, і на автобус не виявилося вільних місць, або немає часу на те, щоб проводити в дорозі більшу частину дня, можна скористатися послугами внутрішніх авіаперевізників. Це буде приблизно в 4 рази дорожче, ніж поїздка на поїзді або автобусі.При цьому вільних квитків вистачить на всіх. Навіть перед святами великих черг на перельоти по Україні немає. Квиток до Львова 30 грудня обійдеться в 2,2 тис. в один бік. Дорога туди і назад - 4,4 тис. грн.

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