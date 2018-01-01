Під Луцьком поліцейські вилучили автомобіль із сумнівними документами

У селі Липини патрульні вилучили автомобіль, номер кузова якого не співпадає із даними поліцейських.Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.6 грудня співробітники групи реагування патрульної поліції за порушення правил дорожнього руху зупинили автомобіль Audi A4, за кермом якого перебував 28-річний житель Ковеля.Під час перевірки транспортного засобу з’ясувалося, що номер кузова автомобіля у свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу не співпадає із даними Національної автоматизованої інформаційної системи головного сервісного центру МВС України.Легковик та реєстраційні документи вилучили. Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України.