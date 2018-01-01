вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Під Луцьком поліцейські вилучили автомобіль із сумнівними документами

Під Луцьком поліцейські вилучили автомобіль із сумнівними документами
У селі Липини патрульні вилучили автомобіль, номер кузова якого не співпадає із даними поліцейських.

Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.

6 грудня співробітники групи реагування патрульної поліції за порушення правил дорожнього руху зупинили автомобіль Audi A4, за кермом якого перебував 28-річний житель Ковеля.

Під час перевірки транспортного засобу з’ясувалося, що номер кузова автомобіля у свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу не співпадає із даними Національної автоматизованої інформаційної системи головного сервісного центру МВС України.

Легковик та реєстраційні документи вилучили. Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: поліція, Волинь, Липини
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Де у Луцьку взяти на прокат новорічні костюми: ТОП-3 місць*
Світязь, «тихе полювання» та Одеса: де відпочивали луцькі депутати
Якою цьогоріч буде головна ялинка Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцькраді посперечалися через премії вихователям
Сьогодні, 12:00
На «Ягодині» пес винюхав партію наркотиків
Сьогодні, 11:41
Під Луцьком поліцейські вилучили автомобіль із сумнівними документами
Сьогодні, 11:37
На Волині закрили 3 нелегальні заправки
Сьогодні, 11:28
Квитковий ажіотаж: як українцям виїхати на новорічні свята
Сьогодні, 11:15
Схожі новини
Волинські поліцейські просять допомогти впізнати чоловіка, якого підозрюють у крадіжці. ФОТО Волинські поліцейські просять допомогти впізнати чоловіка, якого підозрюють у крадіжці. ФОТО
05 грудень, 18:34
У Ковелі патрульні витягли чоловіка з петлі. ФОТО У Ковелі патрульні витягли чоловіка з петлі. ФОТО
05 грудень, 13:51
Квартирні афери на Волині: як не потрапити на гачок Квартирні афери на Волині: як не потрапити на гачок
04 грудень, 23:00
На Волині розшукують грабіжника, який переховується від суду. ФОТО На Волині розшукують грабіжника, який переховується від суду. ФОТО
03 грудень, 15:53
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку легковик «поцілував» вантажівку. ФОТО
Сьогодні, 12:54
 0
На трасі Луцьк-Ковель автівку занесло в кювет. ФОТО
Сьогодні, 12:53
 0
Луцька «Волинянка» стала першим вітчизняним автомобілем з переднім приводом
Сьогодні, 12:50
 0
Розповіли, де у Луцьку безхатьки зможуть переночувати у морози
Сьогодні, 12:49
 0
У ТРЦ «ПортCity» запрацює резиденція святого Миколая*
Сьогодні, 12:40
 0
Медіа
відео
1/8