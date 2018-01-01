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«Син поцупив зі штанів 300 гривень»: у Луцьку дідусь придумав крадіжку

«Син поцупив зі штанів 300 гривень»: у Луцьку дідусь придумав крадіжку
За неправдиве повідомлення на 102 - 77-річний лучанин отримав постанову.

Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волині.

«Син викрав в мене з штанів 300 гривень», - повідомив сьогодні на службу 102 чоловік 77-річного віку.

Патрульні прибули на виклик по вулиці Селищній, що у Луцьку.

Однак, поспілкувавшись з чоловіком, з’ясували, що ніхто в нього нічого не крав.

На громадянина винесли постанову за ст. 183 КУпАП за неправдивий виклик поліції.

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Теги: поліція, вкилик
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