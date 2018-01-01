«Син поцупив зі штанів 300 гривень»: у Луцьку дідусь придумав крадіжку

За неправдиве повідомлення на 102 - 77-річний лучанин отримав постанову.Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волині.«Син викрав в мене з штанів 300 гривень», - повідомив сьогодні на службу 102 чоловік 77-річного віку.Патрульні прибули на виклик по вулиці Селищній, що у Луцьку.Однак, поспілкувавшись з чоловіком, з’ясували, що ніхто в нього нічого не крав.На громадянина винесли постанову за ст. 183 КУпАП за неправдивий виклик поліції.