«Син поцупив зі штанів 300 гривень»: у Луцьку дідусь придумав крадіжку
Сьогодні, 13:45
За неправдиве повідомлення на 102 - 77-річний лучанин отримав постанову.
Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волині.
«Син викрав в мене з штанів 300 гривень», - повідомив сьогодні на службу 102 чоловік 77-річного віку.
Патрульні прибули на виклик по вулиці Селищній, що у Луцьку.
Однак, поспілкувавшись з чоловіком, з’ясували, що ніхто в нього нічого не крав.
На громадянина винесли постанову за ст. 183 КУпАП за неправдивий виклик поліції.
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Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волині.
«Син викрав в мене з штанів 300 гривень», - повідомив сьогодні на службу 102 чоловік 77-річного віку.
Патрульні прибули на виклик по вулиці Селищній, що у Луцьку.
Однак, поспілкувавшись з чоловіком, з’ясували, що ніхто в нього нічого не крав.
На громадянина винесли постанову за ст. 183 КУпАП за неправдивий виклик поліції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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