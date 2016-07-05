В Україні трохи подешевшало пальне
Сьогодні, 18:18
За перший тиждень грудня на українських заправках ціни незначно просіли, але зберігають стабільність.
Про це повідомляє кореспондент УНН.
З першого по сьоме грудня коефіцієнт середньої ціни пального - від газу до 98-го бензину дещо впало - 98-й упав у ціні з 34,60 до 34,35. 95+ практично непомітно знизився з 32,94 до 32,92.
95-й - з 30,74 до 30,49. Також впав: 92-й з 22,99 до 29,74; 80-й залишився стабільним - 25,40, як і дизельне паливо 30,74 разом з газом - 14,37.
Винятком було дизпаливо марки плюс - подорожчало з 33,74 до 33,89.
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Про це повідомляє кореспондент УНН.
З першого по сьоме грудня коефіцієнт середньої ціни пального - від газу до 98-го бензину дещо впало - 98-й упав у ціні з 34,60 до 34,35. 95+ практично непомітно знизився з 32,94 до 32,92.
95-й - з 30,74 до 30,49. Також впав: 92-й з 22,99 до 29,74; 80-й залишився стабільним - 25,40, як і дизельне паливо 30,74 разом з газом - 14,37.
Винятком було дизпаливо марки плюс - подорожчало з 33,74 до 33,89.
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