Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 8 і 9 грудня
Сьогодні, 20:00
Вихідні у Волинській області пройдуть хмарно з проясненнями.
У суботу і в неділю у Луцьку, Світязі, Любешеві, Володимир-Волинському, Маневичах, Ковелі можливий невеликий сніг за даними Sinoptik.ua. Температура повітря вночі від -2 до +1 градуса, удень до +3…+5. Вітер південний, південно-східний, південно-західний і західний, 1-6 м/с.
На початку наступного тижня очікується хмарна погода з проясненнями, місцями – дощ.
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У суботу і в неділю у Луцьку, Світязі, Любешеві, Володимир-Волинському, Маневичах, Ковелі можливий невеликий сніг за даними Sinoptik.ua. Температура повітря вночі від -2 до +1 градуса, удень до +3…+5. Вітер південний, південно-східний, південно-західний і західний, 1-6 м/с.
На початку наступного тижня очікується хмарна погода з проясненнями, місцями – дощ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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