У Луцьку – аварія через ожеледицю





Про це повідомили очевидці, - пише



Інцидент трапився приблизно о 11 годині ранку біля піцерії “Соло”.



За свідченням очевидців, зіткнулися RENAULT Megane та Lanos.



За словами свідків аварії, Lanos через слизьку дорогу врізався у RENAULT, який загальмував, пропускаючи маршрутне таксі.



Автівки отримали незначні механічні ушкодження.



Деталі – згодом.

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