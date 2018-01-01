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У Луцьку – аварія через ожеледицю

У Луцьку – аварія через ожеледицю
У Луцьку на проспекті Відродження через ожеледицю сталася аварія.

Про це повідомили очевидці, - пише Волинська правда.

Інцидент трапився приблизно о 11 годині ранку біля піцерії “Соло”.

За свідченням очевидців, зіткнулися RENAULT Megane та Lanos.

За словами свідків аварії, Lanos через слизьку дорогу врізався у RENAULT, який загальмував, пропускаючи маршрутне таксі.

Автівки отримали незначні механічні ушкодження.

Деталі – згодом.

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Теги: ДТП, аварія
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