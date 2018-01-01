У Луцьку – аварія через ожеледицю
Сьогодні, 11:42
У Луцьку на проспекті Відродження через ожеледицю сталася аварія.
Про це повідомили очевидці, - пише Волинська правда.
Інцидент трапився приблизно о 11 годині ранку біля піцерії “Соло”.
За свідченням очевидців, зіткнулися RENAULT Megane та Lanos.
За словами свідків аварії, Lanos через слизьку дорогу врізався у RENAULT, який загальмував, пропускаючи маршрутне таксі.
Автівки отримали незначні механічні ушкодження.
Деталі – згодом.
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Про це повідомили очевидці, - пише Волинська правда.
Інцидент трапився приблизно о 11 годині ранку біля піцерії “Соло”.
За свідченням очевидців, зіткнулися RENAULT Megane та Lanos.
За словами свідків аварії, Lanos через слизьку дорогу врізався у RENAULT, який загальмував, пропускаючи маршрутне таксі.
Автівки отримали незначні механічні ушкодження.
Деталі – згодом.
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