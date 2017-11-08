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Супрун розповіла, чому бабусина квашена капуста повинна бути у кожному холодильнику

Супрун розповіла, чому бабусина квашена капуста повинна бути у кожному холодильнику
Уляна Супрун розказала, як звичайний салат з квашеної капусти може скласти конкуренцію усім найкращим йогуртам.

Про це виконувач обов'язків глави МОЗ розповіла на своїй сторінці у Facebook.

Кефір, вино, місо, кімчі — корейська маринована редиска і капуста, квашений буряк та буряковий квас — це все приклади ферментованих продуктів. Вони набувають нового смаку і властивостей внаслідок дії ферментів, що виділяють бактерії.

Ферментація, або заквашування — це стародавня біотехнологія. Вона поширена в Європі та Азії.

У ферментованих продуктах молочнокислі бактерії поїдають цукри та клітковину овочів чи бобів, і утворюють молочну кислоту, що діє як консервант. Вона не дає шкідливим бактеріям та грибкам розмножуватися і псувати продукт.

Ферментація, або ж заквашування, дозволяє збільшити термін придатності продуктів, зберегти їхню поживну цінність та робить їх ще кориснішими:

- У ферментованій їжі є пробіотики — живі мікроорганізми, що відіграють важливу роль у роботі кишківника. Вони виробляють вітаміни, амінокислоти, формують здоровий кишковий імунітет і запобігають алергіям, коливанням ваги, схильності до діабету другого типу, і підтримують здоровий рівень холестерину.

- Ферментація змінює властивості їжі. Після цього процесу з’являються нові поліфенольні сполуки із антиоксидантними, протизапальними і навіть антидепресантними властивостями.

До прикладу, азійська ферментована їжа може навіть тамувати тривогу — завдяки бактеріям в ній з’являється гама-амінобутирова кислота, речовина, що підтримує мозок в ясному стані і допомогає долати пост-травматичний синдром.

- Процес ферментації збільшує вміст поживних речовин в продуктах та робить їх корисними.
Квашена капуста — це джерело вітаміну С, пектину, кальцію та сульфорафану. Квашені буряки чи буряковий квас — джерело корисних для печінки та м’язів речовин бетаїну, фолієвої кислоти і нітратів. Соєві продукти, як місо — джерело вітамінів Е, К, фолієвої кислоти, більш доступного, ніж у звичайній сої, білка, та поліфенолів.

Також при споживанні ферментованих овочів, вегетаріанці можуть отримати вітамін В12, який відсутній у продуктах рослинного походження в інших формах.

Пам’ятайте, в холодний період року нам може бракувати овочів в раціоні, тому не забувайте й про ферментовані овочі. І про всяк випадок тримайте невеличку банку бабусиної квашеної капусти в холодильнику.

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Теги: Супрун, МОЗ, поради
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