Вночі невідомі «обчистили» хлів волинянина





Про це пише



Як інформують у Володимир-Волинському відділі поліції, 9 грудня надійшла заява від жителя села Заріччя 46-річного Сергія.



Цієї ночі невідомі вдерлися до його хліва, що на території домоволодіння, та винесли ланцюгову електричну пилку «Зеніт» та бензотример.



Сума оцінених потерпілим збитків становить 4200 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У жителя Заріччя, що на Волині, з хліва винесли пилку та бензотример.Про це пише Володимир Медіа Як інформують у Володимир-Волинському відділі поліції, 9 грудня надійшла заява від жителя села Заріччя 46-річного Сергія.Цієї ночі невідомі вдерлися до його хліва, що на території домоволодіння, та винесли ланцюгову електричну пилку «Зеніт» та бензотример.Сума оцінених потерпілим збитків становить 4200 гривень.

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