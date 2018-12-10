вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Вночі невідомі «обчистили» хлів волинянина

Вночі невідомі «обчистили» хлів волинянина
У жителя Заріччя, що на Волині, з хліва винесли пилку та бензотример.

Про це пише Володимир Медіа.

Як інформують у Володимир-Волинському відділі поліції, 9 грудня надійшла заява від жителя села Заріччя 46-річного Сергія.

Цієї ночі невідомі вдерлися до його хліва, що на території домоволодіння, та винесли ланцюгову електричну пилку «Зеніт» та бензотример.

Сума оцінених потерпілим збитків становить 4200 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: крадіжка, кримінал
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Пільгак за студак»: луцькі студенти вимагали пільгового проїзду у маршрутках. ФОТО
Благають допомогти 18-річній волинянці, яка через аварію залишилась без щелепи
Де у Луцьку взяти на прокат новорічні костюми: ТОП-3 місць*
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Озброєний лучанин пограбував фінансовий заклад
Сьогодні, 19:15
З початку року у волинські водойми випустили 6,4 тонни малька
Сьогодні, 19:13
Вночі невідомі «обчистили» хлів волинянина
Сьогодні, 19:05
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 11 грудня
Сьогодні, 19:00
У Луцьку вручатимуть відзнаку імені Героя Небесної сотні Сергія Байдовського
Сьогодні, 18:45
Схожі новини
На Волині матір двох дітей «обчистила» пошту На Волині матір двох дітей «обчистила» пошту
29 листопад, 17:03
Злочин з запашком: на Волині крадій парфумів загримів на 4,5 роки в тюрму Злочин з запашком: на Волині крадій парфумів загримів на 4,5 роки в тюрму
27 листопад, 17:52
Камери не працювали, сейф не ламали: деталі загадкової крадіжки з «Нової пошти» у Нововолинську Камери не працювали, сейф не ламали: деталі загадкової крадіжки з «Нової пошти» у Нововолинську
19 листопад, 13:03
Уночі на Волині невідомі обчистили магазин Уночі на Волині невідомі обчистили магазин
13 листопад, 19:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Озброєний лучанин пограбував фінансовий заклад
Сьогодні, 19:15
 0
З початку року у волинські водойми випустили 6,4 тонни малька
Сьогодні, 19:13
 0
Вночі невідомі «обчистили» хлів волинянина
Сьогодні, 19:05
 0
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 11 грудня
Сьогодні, 19:00
 0
У Луцьку вручатимуть відзнаку імені Героя Небесної сотні Сергія Байдовського
Сьогодні, 18:45
 0
Медіа
відео
1/8