Волинян закликають перевірити себе у списках через близькі вибори
Сьогодні, 05:59
Дільничні виборчі комісії запрацювали у всіх об’єднаних територіальних громадах Волині, у яких 23 грудня відбудуться вибори.
Про це розповіла координатор кампанії спостереження за виборами в області від громадянської мережі «Опора» Катерина Шарпата, - передає UA: Волинь у Facebook.
Вже найближчим часом виборчкомам передадуть із відділів ведення Державного реєстру виборців списки.
«І виборці можуть приходити на дільниці перевіряти, чи є вони включеними у ці списки. Якщо їх немає у списках, а вони знають, що мають можливість голосувати, оскільки мають прописку, то вони мають право звернутися до відділів ведення реєстру виборців або безпосередньо до ДВК написати заяву, яку передадуть до відділу ведення Державного реєстру виборців. І таким чином виборці, які потурбуються про своє включення до списків заздалегідь, матимуть змогу проголосувати», - зазначила Шарпата.
Детальніше – у відео.
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Про це розповіла координатор кампанії спостереження за виборами в області від громадянської мережі «Опора» Катерина Шарпата, - передає UA: Волинь у Facebook.
Вже найближчим часом виборчкомам передадуть із відділів ведення Державного реєстру виборців списки.
«І виборці можуть приходити на дільниці перевіряти, чи є вони включеними у ці списки. Якщо їх немає у списках, а вони знають, що мають можливість голосувати, оскільки мають прописку, то вони мають право звернутися до відділів ведення реєстру виборців або безпосередньо до ДВК написати заяву, яку передадуть до відділу ведення Державного реєстру виборців. І таким чином виборці, які потурбуються про своє включення до списків заздалегідь, матимуть змогу проголосувати», - зазначила Шарпата.
Детальніше – у відео.
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