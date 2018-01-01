Залишаться тільки котики: у Facebook заборонили писати про секс
Сьогодні, 02:35
Керівництво соціальної мережі Facebook ввело нові обмеження для користувачів при обговоренні питань, пов'язаних із «сексуальною експлуатацією дорослих».
Про це повідомляє Експрес.
Як випливає з нових положень, опублікованих на сторінці «Норми співтовариства», відтепер соціальна мережа не допускає «публікацію контенту, який спонукає до статевих контактів між дорослими, сприяє їм або був створений з метою організації і координації таких контактів».
Крім того, Facebook обмежила «використання виразів сексуального характеру, які в певних регіонах через особливості культури можуть розцінюватися як домагання і перешкоджати спілкуванню з друзями та співтовариством у цілому». При цьому в правилах зазначається, що Facebook «розуміє важливість цієї проблеми і заохочує її обговорення».
Відтепер у профілі Facebook заборонено публікувати, окрім зйомок статевих актів, порнографії, еротичних танців або масажу також і записи, що містять «запит, пошук або пропозицію статевого акту, сексуальних партнерів, чатів або листувань із сексуальним підтекстом, зображення оголеного тіла».
Заборона поширюється також і на тексти, що містять «неявне сексуальне домагання - згадку статевого акту поряд із одним або кількома видами висловлювань з еротичним підтекстом», включаючи «сексуально-провокаційний сленг», «натяки з сексуальним підтекстом», «контент, який може явно зображувати статевий акт», «пропозиції або прохання про участь в іншій діяльності для дорослих» і багато іншого.
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Про це повідомляє Експрес.
Як випливає з нових положень, опублікованих на сторінці «Норми співтовариства», відтепер соціальна мережа не допускає «публікацію контенту, який спонукає до статевих контактів між дорослими, сприяє їм або був створений з метою організації і координації таких контактів».
Крім того, Facebook обмежила «використання виразів сексуального характеру, які в певних регіонах через особливості культури можуть розцінюватися як домагання і перешкоджати спілкуванню з друзями та співтовариством у цілому». При цьому в правилах зазначається, що Facebook «розуміє важливість цієї проблеми і заохочує її обговорення».
Відтепер у профілі Facebook заборонено публікувати, окрім зйомок статевих актів, порнографії, еротичних танців або масажу також і записи, що містять «запит, пошук або пропозицію статевого акту, сексуальних партнерів, чатів або листувань із сексуальним підтекстом, зображення оголеного тіла».
Заборона поширюється також і на тексти, що містять «неявне сексуальне домагання - згадку статевого акту поряд із одним або кількома видами висловлювань з еротичним підтекстом», включаючи «сексуально-провокаційний сленг», «натяки з сексуальним підтекстом», «контент, який може явно зображувати статевий акт», «пропозиції або прохання про участь в іншій діяльності для дорослих» і багато іншого.
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