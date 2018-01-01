На Львівщині пес приніс на подвір'я пакет з ембріоном людини. ФОТО





Дзвінок поліцейським надійшов 10 грудня, – повідомили у прес-службі ГУНП у Львівській області.



На місці події працювала слідчо-оперативна група.



Попередньо правоохоронці встановили, що це плід-викидень, якому орієнтовно 20-21 тиждень.



Правоохоронці встановлюють обставини події.



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