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На Львівщині пес приніс на подвір'я пакет з ембріоном людини. ФОТО

На Львівщині пес приніс на подвір'я пакет з ембріоном людини. ФОТО
У одному із райцентрів Львівщини пес приніс на подвір'я свого господаря ембріон викидня.

Дзвінок поліцейським надійшов 10 грудня, – повідомили у прес-службі ГУНП у Львівській області.

На місці події працювала слідчо-оперативна група.

Попередньо правоохоронці встановили, що це плід-викидень, якому орієнтовно 20-21 тиждень.

Правоохоронці встановлюють обставини події.

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Теги: інцидент, тіло, смерть
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