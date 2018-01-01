На Львівщині пес приніс на подвір'я пакет з ембріоном людини. ФОТО
Сьогодні, 10:45
У одному із райцентрів Львівщини пес приніс на подвір'я свого господаря ембріон викидня.
Дзвінок поліцейським надійшов 10 грудня, – повідомили у прес-службі ГУНП у Львівській області.
На місці події працювала слідчо-оперативна група.
Попередньо правоохоронці встановили, що це плід-викидень, якому орієнтовно 20-21 тиждень.
Правоохоронці встановлюють обставини події.
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Дзвінок поліцейським надійшов 10 грудня, – повідомили у прес-службі ГУНП у Львівській області.
На місці події працювала слідчо-оперативна група.
Попередньо правоохоронці встановили, що це плід-викидень, якому орієнтовно 20-21 тиждень.
Правоохоронці встановлюють обставини події.
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