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Куди після пожежі у Луцьку переїхав сервісний центр МВС

Куди після пожежі у Луцьку переїхав сервісний центр МВС
Нове місцезнаходження Регіонального сервісного центру МВС у Волинській області - Луцький р-н, с. Струмівка, вул. Рівненська, 74 (за адресою територіального сервісного центру МВС 0741).

Про це повідомили на сторінці "Сервісні центри МВС у Волинській області".

За інформацією, наразі здійснюється налагодження робочого процесу.

Відзавтра РСЦ МВС у Волинській області функціонуватиме у звичному режимі.

Нагадуємо, послуги з реєстрації авто, видачі посвідчень водія та довідок про несудимість надаються у звичному режимі в територіальних сервісних центрів МВС за раніше існуючими адресами.

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Теги: сервісний центр МВС, пожежа
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