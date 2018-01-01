Куди після пожежі у Луцьку переїхав сервісний центр МВС





Про це повідомили на сторінці "Сервісні центри МВС у Волинській області".



За інформацією, наразі здійснюється налагодження робочого процесу.



Відзавтра РСЦ МВС у Волинській області функціонуватиме у звичному режимі.



Нагадуємо, послуги з реєстрації авто, видачі посвідчень водія та довідок про несудимість надаються у звичному режимі в територіальних сервісних центрів МВС за раніше існуючими адресами.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Нове місцезнаходження Регіонального сервісного центру МВС у Волинській області - Луцький р-н, с. Струмівка, вул. Рівненська, 74 (за адресою територіального сервісного центру МВС 0741).Про це повідомили на сторінці "Сервісні центри МВС у Волинській області".За інформацією, наразі здійснюється налагодження робочого процесу.Відзавтра РСЦ МВС у Волинській області функціонуватиме у звичному режимі.Нагадуємо, послуги з реєстрації авто, видачі посвідчень водія та довідок про несудимість надаються у звичному режимі в територіальних сервісних центрів МВС за раніше існуючими адресами.

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