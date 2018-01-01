Сморід, іржа і пліснява: показали жахливі умови у волинській колонії. ФОТО





Про це повідомили на



Співробітники Департаменту реалізації національного превентивного механізму Секретаріату Уповноваженого з прав людини спільно з представниками громадськості здійснили візит до «Маневицька виправна колонія (№ 42)».



Монітори конфіденційно поспілкувалися із засудженими, безперешкодно відвідали штрафні, житлові, виробничі та інші приміщення установи. Інспектори відзначили, що адміністрацією установи постійно вживаються заходи щодо приведення умов тримання осіб у відповідність до встановлених вимог. Однак під час візиту виявили порушення вимог національного законодавства та недотримання міжнародних стандартів у сфері поводження з в’язнями.



Відповідно до наказу Міністерства юстиції України в ДУ «Маневицька виправна колонія (№ 42)» створено дільницю слідчого ізолятору. Вона створена на базі існуючого приміщення дисциплінарного ізолятора, приміщення камерного типу та дільниці посиленого контролю, що унеможливлює тримання в окремому ізольованому секторі установи осіб, узятих під варту та засуджених. Так, на день візиту в дільниці посиленого контролю та дисциплінарного ізолятора трималися ув’язнені з дільниці слідчого ізолятора.



Камери штрафних приміщень та дільниці слідчого ізолятору не забезпечені належним природним і штучним освітленням. У них відчувається задуха, відсутня припливно-витяжна вентиляція; через невеликий розмір і надмірну загратованість вікон бракує свіжого повітря. Стіни та стелі вкриті пліснявою. Засуджені, які утримуються в СІЗО, змушенні вживати воду із централізованої водопровідної мережі, через відсутність бачків з питною кип’яченою водою.



Засуджені, які перебувають в ДІЗО, ПКТ, а також секторі максимального рівня безпеки не мають можливості працювати, оскільки в установі відсутні відповідні приміщення. Це унеможливлює оцінку ступеня виправлення таких засуджених.



«За результатами візиту буде направлено звіт до Міністерства юстиції України із зазначенням виявлених недоліків та рекомендаціями щодо їх усунення», – йдеться у повідомленні.



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