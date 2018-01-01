Де на Волині та у Луцьку не буде світла 12 грудня





Володимир-Волинський район



1. 09:00 - 17:00

Церква, магазин, склад, будинок культури

с.Зоря, вул.: Шкільна, Шевченка, Лугова, Садова, Вишнева, Зелена, Молодіжна



2.13:00 -17:00

Магазин с.Жовтнево вул.: Першотравнева, Квітнева, Лісова

3. 10:00 - 13:00

Дитячий садок, „Укрпошта” м. Вол.-Вол., вул.: Чернишевського, Стефаника, Комарова, Крушельницької, Попова, Н.Хасевича, Ковельська 104, 140, 138/2

4. 13:00 - 17:00

Школа №1, магазин „Будівельні матеріали”, „Заграва”, „Сад Дім”, м. Вол.-Вол., вул. Степана Бандери, Броварна, Горка, пров. Річний.



Іваничівський район



1. 10:00-16:00

Школа, ДНЗ, ФАП с.Грибовиця

2. 10:00-16:00

смт Іваничі вул.Лелюкова, 1-6. вул. Будівельна, 1-17



Камінь-Каширський район



1. 09:00 – 17:00

м.Камінь – Каширський, вул. Ковельська, вул. Торгова, вул. Некрасова, вул. Матросова,

2. 09:00 – 17:00 с.Радошинка: Школа, Медпункт, Бібліотека, ССТ Сошично (магазин).

с.Стобихівка: ТзОВ «Лігнум Енерджі» (цех), ПП Мороз Т.А., Бібліотека, Школа, Медпункт, ПАТ «Укртелеком» (АТС), Сільська рада, ССТ Сошично (магазин), Поштове відділення, ПП Величко В.А., СПП «Стобихівське» (магазин), ПП Сухнацький І.С., ПП Іваненко С.М., ПП Осадчук М.І., ПП Сухнацький В.І., Скважина, Молитовний будинок, ПП Мороз С.С.,

с.Карпилівка: Школа, ДП «К-Каширське ЛГ» (Лісництво), ССТ Сошично (магазин), ФАП, Будинок Культури, ПП Степанюк Л.І., ПП Шворак Н.М.,

с.Карасин: ПП Сухацький С.С. (пилорама), Молитовний будинок, Скважина, ПП Сущ С.Ю., ПП Квашневський С.І., ЛФЗАТ "Київстар Дж.Е (Мобільна станція), Школа, Амбулаторія, ПАТ «Укртелеком» (АТС), Будинок культури, Сільська рада, Дитсадок, ССТ Сошично (магазин), ПП Дрипа А.С., Церква, Поштове відділення, ПП Шворак Н.М., ПП Шворак Б.В.,

с.Запруддя: Школа, ФАП, Будинок культури, Церква, ССТ Сошично (магазин), ПП Приймачук Ю.В.

с.Сошично: Амбулаторія, Ветдільниця, Лісництво, Сільська рада, Аптека, ПП Приймачук В.П., ПП Ткачук Р.І., ПП Іванюк О.В., ПП Заєць М.В., ПП Балецька В.І., ПП Харчук В.Ф., ТзОВ "Астеліт" (станція), Ф/г Полісянка, ПП Шворак І.Ф., ПП Пшонюк М.І., ПАТ «Укртелеком» (АТС), Дитсадок, Церква, ПП Самусік А.І., ПП Зінчук М.А.

с.Сошично, с.Запруддя, с.Радошинка, с.Стобихівка, с.Карасин, с.Карпилівка.



Луцький район



1. 10:00 – 17:00

ФОП Новосад В.М.

с. Липини вул. Сонячна, С.Стрільців, Грушевського, Д.Галицького, Наливайка.



Любомльський та Шацький райони



1. 9:00 – 17:00

м. Любомль вул. Жовтнева, Лісна, частково Поштова, Вокзальна.



2. 9:00 – 17:00

с.Куснище вул. Б. Хмельницького

Шкільна.



Любешівський район



1. 10:00-17:00

с. Н. Березичі



Маневицький район



1. 09:00-17:00

с. Куликовичі



місто Нововолинськ



1. 09:00-17:00

Магазин «Вест», перукарня «Лонда»

м.Ноововолинськ

вул.Садова, 1-13, 2-10, 18-22

вул.Шухевича, 1

вул.Шахтарська, 25

2. 09:00-17:00

Магазин «Аладін»

м.Нововолинськ.



Рожищенський район



1. 9:00-17:00

с.Трилісці (повністю).

с.Линівка (повністю).

с.Малинівка (повністю).

с.Мар’янівка (повністю).

с.Трилісці (повністю).

с.Линівка (повністю).

с.Малинівка (повністю).

с.Мар’янівка (повністю).



2. 9:00-17:00 с.Ужова виробнича база, свинарник, вироб.комплекс, виробниче приміщення. с.Ужова вул.Бригадна



3. 9:00-17:00 с.Луків шкільна майстерня, шкільна котельня, башня, клуб, магазин, школа. с.Луків вул.Привітна, 8 Березня.

4 ПЛ-0,4 кВ від КТП-335 9:00-17:00 с.Доросині СКЗ с.Доросині вул.Миру, Ветеранів

5 Л30-01 9:00-17:00 с.Іванчиці (повністю)

с.Уляники (повністю)

с.Озденіж (повністю)

с.Городині (повністю)

с.Романів (повністю)

с.Іванчиці (повністю)

с.Уляники (повністю)

с.Озденіж (повністю)

с.Городині (повністю)

с.Романів (повністю)





Старовижівський район



1. 10:00-17:00

с.Нова Вижва вул.Л.Українки

2. с.Буцинь

Школа вул. Шкільна, Дорожня, Вишнева

3 КТП-166 ПЛ 0.4 кВ л-1 ДП "Старовижівський лісгосп" Пилорамний цех.

смт.Стара Вижівка



Турійський район



1. 09:00-16:30

СВК «Дружба»- артсвердловина, Купичівська с/р-

Дит.садок, лікарня, котельня с.Купичів

2. 09:00-16:30

ЖКП – водокачка, тер.центр- гараж, ФОП Літвінович- вагава, ДЕП 866- дільниця с.м.т.Турійськ

3. 09:00-16:30 Миляновичівська с/р- клуб, ФОП Баранюк В.В.- магазин, церква с.Туровичі

4. 09:00-16:30

ФГ «Перлина Турії», с.Задиби





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині 12 грудня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.1. 09:00 - 17:00Церква, магазин, склад, будинок культурис.Зоря, вул.: Шкільна, Шевченка, Лугова, Садова, Вишнева, Зелена, Молодіжна2.13:00 -17:00Магазин с.Жовтнево вул.: Першотравнева, Квітнева, Лісова3. 10:00 - 13:00Дитячий садок, „Укрпошта” м. Вол.-Вол., вул.: Чернишевського, Стефаника, Комарова, Крушельницької, Попова, Н.Хасевича, Ковельська 104, 140, 138/24. 13:00 - 17:00Школа №1, магазин „Будівельні матеріали”, „Заграва”, „Сад Дім”, м. Вол.-Вол., вул. Степана Бандери, Броварна, Горка, пров. Річний.1. 10:00-16:00Школа, ДНЗ, ФАП с.Грибовиця2. 10:00-16:00смт Іваничі вул.Лелюкова, 1-6. вул. Будівельна, 1-171. 09:00 – 17:00м.Камінь – Каширський, вул. Ковельська, вул. Торгова, вул. Некрасова, вул. Матросова,2. 09:00 – 17:00 с.Радошинка: Школа, Медпункт, Бібліотека, ССТ Сошично (магазин).с.Стобихівка: ТзОВ «Лігнум Енерджі» (цех), ПП Мороз Т.А., Бібліотека, Школа, Медпункт, ПАТ «Укртелеком» (АТС), Сільська рада, ССТ Сошично (магазин), Поштове відділення, ПП Величко В.А., СПП «Стобихівське» (магазин), ПП Сухнацький І.С., ПП Іваненко С.М., ПП Осадчук М.І., ПП Сухнацький В.І., Скважина, Молитовний будинок, ПП Мороз С.С.,с.Карпилівка: Школа, ДП «К-Каширське ЛГ» (Лісництво), ССТ Сошично (магазин), ФАП, Будинок Культури, ПП Степанюк Л.І., ПП Шворак Н.М.,с.Карасин: ПП Сухацький С.С. (пилорама), Молитовний будинок, Скважина, ПП Сущ С.Ю., ПП Квашневський С.І., ЛФЗАТ "Київстар Дж.Е (Мобільна станція), Школа, Амбулаторія, ПАТ «Укртелеком» (АТС), Будинок культури, Сільська рада, Дитсадок, ССТ Сошично (магазин), ПП Дрипа А.С., Церква, Поштове відділення, ПП Шворак Н.М., ПП Шворак Б.В.,с.Запруддя: Школа, ФАП, Будинок культури, Церква, ССТ Сошично (магазин), ПП Приймачук Ю.В.с.Сошично: Амбулаторія, Ветдільниця, Лісництво, Сільська рада, Аптека, ПП Приймачук В.П., ПП Ткачук Р.І., ПП Іванюк О.В., ПП Заєць М.В., ПП Балецька В.І., ПП Харчук В.Ф., ТзОВ "Астеліт" (станція), Ф/г Полісянка, ПП Шворак І.Ф., ПП Пшонюк М.І., ПАТ «Укртелеком» (АТС), Дитсадок, Церква, ПП Самусік А.І., ПП Зінчук М.А.с.Сошично, с.Запруддя, с.Радошинка, с.Стобихівка, с.Карасин, с.Карпилівка.1. 10:00 – 17:00ФОП Новосад В.М.с. Липини вул. Сонячна, С.Стрільців, Грушевського, Д.Галицького, Наливайка.1. 9:00 – 17:00м. Любомль вул. Жовтнева, Лісна, частково Поштова, Вокзальна.2. 9:00 – 17:00с.Куснище вул. Б. ХмельницькогоШкільна.1. 10:00-17:00с. Н. Березичі1. 09:00-17:00с. Куликовичі1. 09:00-17:00Магазин «Вест», перукарня «Лонда»м.Ноововолинськвул.Садова, 1-13, 2-10, 18-22вул.Шухевича, 1вул.Шахтарська, 252. 09:00-17:00Магазин «Аладін»м.Нововолинськ.1. 9:00-17:00с.Трилісці (повністю).с.Линівка (повністю).с.Малинівка (повністю).с.Мар’янівка (повністю).с.Трилісці (повністю).с.Линівка (повністю).с.Малинівка (повністю).с.Мар’янівка (повністю).2. 9:00-17:00 с.Ужова виробнича база, свинарник, вироб.комплекс, виробниче приміщення. с.Ужова вул.Бригадна3. 9:00-17:00 с.Луків шкільна майстерня, шкільна котельня, башня, клуб, магазин, школа. с.Луків вул.Привітна, 8 Березня.4 ПЛ-0,4 кВ від КТП-335 9:00-17:00 с.Доросині СКЗ с.Доросині вул.Миру, Ветеранів5 Л30-01 9:00-17:00 с.Іванчиці (повністю)с.Уляники (повністю)с.Озденіж (повністю)с.Городині (повністю)с.Романів (повністю)с.Іванчиці (повністю)с.Уляники (повністю)с.Озденіж (повністю)с.Городині (повністю)с.Романів (повністю)1. 10:00-17:00с.Нова Вижва вул.Л.Українки2. с.БуциньШкола вул. Шкільна, Дорожня, Вишнева3 КТП-166 ПЛ 0.4 кВ л-1 ДП "Старовижівський лісгосп" Пилорамний цех.смт.Стара Вижівка1. 09:00-16:30СВК «Дружба»- артсвердловина, Купичівська с/р-Дит.садок, лікарня, котельня с.Купичів2. 09:00-16:30ЖКП – водокачка, тер.центр- гараж, ФОП Літвінович- вагава, ДЕП 866- дільниця с.м.т.Турійськ3. 09:00-16:30 Миляновичівська с/р- клуб, ФОП Баранюк В.В.- магазин, церква с.Туровичі4. 09:00-16:30ФГ «Перлина Турії», с.Задиби

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