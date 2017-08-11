За продаж частини наркотичної таблетки волинянин «сяде» на 4 роки





6-го грудня Нововолинський міський суд виніс відповідний вирок, - пише



Мешканця Нововолинська, раніше не судимого, затримали в ході проведення оперативної закупки наркотичних засобів. 5-го лютого та 19-го лютого 2018 року засуджений збув за 125 гривень частину таблетки “субутекс” в дворі одного з будинків, що розташований по бульвару Шевченка.



Правова кваліфікація злочинних дій за ч.1 та 2 ст.307 КК Україн – незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, в тому числі вчинений повторно.



Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до десяти років.



У судовому засіданні прокурор просив затвердити укладену між ним та обвинуваченим угоду про визнання винуватості, оскільки вона відповідає вимогам Кримінального кодексу України та укладена добровільно. У ній визначили міру покарання з врахуванням пом’якшуючих обставин: щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину та відсутністю обтяжуючих вину обставин.



Суд визнав чоловіка винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч.1, ч.2 ст.307 КК України та призначив покарання у виді обмеження волі на строк 4 роки.

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