Лучани стартували із поразок у стрітбольній Суперлізі
Сьогодні, 21:07
Луцька команда «Промбудсфера» поступилася в стартових матчах стрітбольної Суперліги київській «Планеті баскетболу» та БК «Одесі».
Про це пише ВолиньSport.
У складі луцької команди виступають Володимир Коцько, Едуард Федчук, Дмитро Швагринський, Юрій Карпенко, Петро Глушко, Олексій Мельник. Ці спортсмени є гравцями місцевого клубу БК «Старий Луцьк-Університет», а Олексій Мельник - президент клубу.
«Промбудсфера» протягом літа успішно виступали на українських та міжнародних турнірах з баскетболу 3Х3.
В стартовому матчі лучанам протистояла столична команда, в складі якої знані в баскетболі імена: Богдан Байда, Крістіан Луговцов, Олександр Тіщенко та Олександр Неруш. В напруженому матчі волиняни зазнали прикрої поразки з рахунком 19-21.
В другому матчі лучани протистояли БК «Одеса» і поступилися з мінімальною різницею 20-21.
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Про це пише ВолиньSport.
У складі луцької команди виступають Володимир Коцько, Едуард Федчук, Дмитро Швагринський, Юрій Карпенко, Петро Глушко, Олексій Мельник. Ці спортсмени є гравцями місцевого клубу БК «Старий Луцьк-Університет», а Олексій Мельник - президент клубу.
«Промбудсфера» протягом літа успішно виступали на українських та міжнародних турнірах з баскетболу 3Х3.
В стартовому матчі лучанам протистояла столична команда, в складі якої знані в баскетболі імена: Богдан Байда, Крістіан Луговцов, Олександр Тіщенко та Олександр Неруш. В напруженому матчі волиняни зазнали прикрої поразки з рахунком 19-21.
В другому матчі лучани протистояли БК «Одеса» і поступилися з мінімальною різницею 20-21.
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