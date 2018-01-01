Лучани стартували із поразок у стрітбольній Суперлізі





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У складі луцької команди виступають Володимир Коцько, Едуард Федчук, Дмитро Швагринський, Юрій Карпенко, Петро Глушко, Олексій Мельник. Ці спортсмени є гравцями місцевого клубу БК «Старий Луцьк-Університет», а Олексій Мельник - президент клубу.



«Промбудсфера» протягом літа успішно виступали на українських та міжнародних турнірах з баскетболу 3Х3.



В стартовому матчі лучанам протистояла столична команда, в складі якої знані в баскетболі імена: Богдан Байда, Крістіан Луговцов, Олександр Тіщенко та Олександр Неруш. В напруженому матчі волиняни зазнали прикрої поразки з рахунком 19-21.



В другому матчі лучани протистояли БК «Одеса» і поступилися з мінімальною різницею 20-21.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцька команда «Промбудсфера» поступилася в стартових матчах стрітбольної Суперліги київській «Планеті баскетболу» та БК «Одесі».Про це пише ВолиньSport У складі луцької команди виступають. Ці спортсмени є гравцями місцевого клубу БК «Старий Луцьк-Університет», а Олексій Мельник - президент клубу.«Промбудсфера» протягом літа успішно виступали на українських та міжнародних турнірах з баскетболу 3Х3.В стартовому матчі лучанам протистояла столична команда, в складі якої знані в баскетболі імена:та. В напруженому матчі волиняни зазнали прикрої поразки з рахунком 19-21.В другому матчі лучани протистояли БК «Одеса» і поступилися з мінімальною різницею 20-21.

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