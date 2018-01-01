вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Лучани стартували із поразок у стрітбольній Суперлізі

Лучани стартували із поразок у стрітбольній Суперлізі
Луцька команда «Промбудсфера» поступилася в стартових матчах стрітбольної Суперліги київській «Планеті баскетболу» та БК «Одесі».

Про це пише ВолиньSport.

У складі луцької команди виступають Володимир Коцько, Едуард Федчук, Дмитро Швагринський, Юрій Карпенко, Петро Глушко, Олексій Мельник. Ці спортсмени є гравцями місцевого клубу БК «Старий Луцьк-Університет», а Олексій Мельник - президент клубу.

«Промбудсфера» протягом літа успішно виступали на українських та міжнародних турнірах з баскетболу 3Х3.

В стартовому матчі лучанам протистояла столична команда, в складі якої знані в баскетболі імена: Богдан Байда, Крістіан Луговцов, Олександр Тіщенко та Олександр Неруш. В напруженому матчі волиняни зазнали прикрої поразки з рахунком 19-21.

В другому матчі лучани протистояли БК «Одеса» і поступилися з мінімальною різницею 20-21.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: стрітбол, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Рідні благають допомогти лучанину, у якого знайшли величезну пухлину
«Пільгак за студак»: луцькі студенти вимагали пільгового проїзду у маршрутках. ФОТО
Благають допомогти 18-річній волинянці, яка через аварію залишилась без щелепи
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинського бійця після операції зворушливо зустріли вдома. ФОТО
Сьогодні, 21:49
Вимагаючи світлофор, волинянин мало не спалив авто. ВІДЕО
Сьогодні, 21:23
Лучани стартували із поразок у стрітбольній Суперлізі
Сьогодні, 21:07
В Україні половину «джерельної» води насправді розливають з-під крана
Сьогодні, 20:40
Націлений на результат: депутат Луцькради прозвітував перед виборцями. ІНФОГРАФІКА
Сьогодні, 20:29
Схожі новини
У Луцьку стартував кубок Незалежності зі стрітболу. ФОТО У Луцьку стартував кубок Незалежності зі стрітболу. ФОТО
24 серпень, 10:38
Лучан кличуть на турнір зі стрітболу Лучан кличуть на турнір зі стрітболу
23 червень, 20:03
Луцьк покажуть у новому тревел-шоу від творців «Орла і Решки». ВІДЕО Луцьк покажуть у новому тревел-шоу від творців «Орла і Решки». ВІДЕО
Сьогодні, 19:30
Назвали ймовірну причину пожежі у луцькому сервісному центрі МВС. ВІДЕО Назвали ймовірну причину пожежі у луцькому сервісному центрі МВС. ВІДЕО
Сьогодні, 19:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинського бійця після операції зворушливо зустріли вдома. ФОТО
Сьогодні, 21:49
 0
Вимагаючи світлофор, волинянин мало не спалив авто. ВІДЕО
Сьогодні, 21:23
 0
Лучани стартували із поразок у стрітбольній Суперлізі
Сьогодні, 21:07
 0
В Україні половину «джерельної» води насправді розливають з-під крана
Сьогодні, 20:40
 0
Націлений на результат: депутат Луцькради прозвітував перед виборцями. ІНФОГРАФІКА
Сьогодні, 20:29
 0
Медіа
відео
1/8