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Вимагаючи світлофор, волинянин мало не спалив авто. ВІДЕО

Вимагаючи світлофор, волинянин мало не спалив авто. ВІДЕО
Мешканець села Липини підпалив сидіння автомобіля. Він пояснив: таким чином вимагає, аби на об’їзній дорозі біля села встановили світлофор.

Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.

«Тут, на цьому перехресті, кожна друга машина через день злітає в огорожі. Збирали підписи. Це питання – не одного року», - стверджує мешканець села Ігор Горбач.

За словами чоловіка, він планував спалити машину, але через закрите вікно в салон не потрапляв кисень і згоріла лише частина переднього сидіння.

У поліції про цю подію знають. Кажуть, що останнім часом подібні виклики – непоодинокі.

У Липинській сільраді стверджують, що поставити світлофор у цьому місці – не в їхній компетенції. Адже це – дорога державного значення.



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Теги: підпал, Волинь
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Коментарі 1
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Як то не можна ставити!!?? А за 200 метрів біля Епіцентру можна!?!? Та ж сама дорога державного значення!!!
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