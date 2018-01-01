Вимагаючи світлофор, волинянин мало не спалив авто. ВІДЕО





Про це йдеться у



«Тут, на цьому перехресті, кожна друга машина через день злітає в огорожі. Збирали підписи. Це питання – не одного року», - стверджує мешканець села Ігор Горбач.



За словами чоловіка, він планував спалити машину, але через закрите вікно в салон не потрапляв кисень і згоріла лише частина переднього сидіння.



У поліції про цю подію знають. Кажуть, що останнім часом подібні виклики – непоодинокі.



У Липинській сільраді стверджують, що поставити світлофор у цьому місці – не в їхній компетенції. Адже це – дорога державного значення.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мешканець села Липини підпалив сидіння автомобіля. Він пояснив: таким чином вимагає, аби на об’їзній дорозі біля села встановили світлофор.Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.«Тут, на цьому перехресті, кожна друга машина через день злітає в огорожі. Збирали підписи. Це питання – не одного року», - стверджує мешканець селаЗа словами чоловіка, він планував спалити машину, але через закрите вікно в салон не потрапляв кисень і згоріла лише частина переднього сидіння.У поліції про цю подію знають. Кажуть, що останнім часом подібні виклики – непоодинокі.У Липинській сільраді стверджують, що поставити світлофор у цьому місці – не в їхній компетенції. Адже це – дорога державного значення.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію