Вимагаючи світлофор, волинянин мало не спалив авто. ВІДЕО
Сьогодні, 21:23
Мешканець села Липини підпалив сидіння автомобіля. Він пояснив: таким чином вимагає, аби на об’їзній дорозі біля села встановили світлофор.
Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.
«Тут, на цьому перехресті, кожна друга машина через день злітає в огорожі. Збирали підписи. Це питання – не одного року», - стверджує мешканець села Ігор Горбач.
За словами чоловіка, він планував спалити машину, але через закрите вікно в салон не потрапляв кисень і згоріла лише частина переднього сидіння.
У поліції про цю подію знають. Кажуть, що останнім часом подібні виклики – непоодинокі.
У Липинській сільраді стверджують, що поставити світлофор у цьому місці – не в їхній компетенції. Адже це – дорога державного значення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.
«Тут, на цьому перехресті, кожна друга машина через день злітає в огорожі. Збирали підписи. Це питання – не одного року», - стверджує мешканець села Ігор Горбач.
За словами чоловіка, він планував спалити машину, але через закрите вікно в салон не потрапляв кисень і згоріла лише частина переднього сидіння.
У поліції про цю подію знають. Кажуть, що останнім часом подібні виклики – непоодинокі.
У Липинській сільраді стверджують, що поставити світлофор у цьому місці – не в їхній компетенції. Адже це – дорога державного значення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
Як то не можна ставити!!?? А за 200 метрів біля Епіцентру можна!?!? Та ж сама дорога державного значення!!!
Останні новини
Волинського бійця після операції зворушливо зустріли вдома. ФОТО
Сьогодні, 21:49
Вимагаючи світлофор, волинянин мало не спалив авто. ВІДЕО
Сьогодні, 21:23
Лучани стартували із поразок у стрітбольній Суперлізі
Сьогодні, 21:07
Медіа