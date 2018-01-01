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Зростає кількість порушень прав українських заробітчан у Польщі

Зростає кількість порушень прав українських заробітчан у Польщі
Кількість порушень прав українських заробітчан у Польщі зростає. Їхні трудові інтереси сьогодні захищають вже дві профспілки, створені самими українцями.

Одна з головних проблем українців – незнання мови, чим і користуються нечесні роботодавці, - передає Сьогодні.

На сайті польських прикордонників – чергова новина про торгівлю людьми. І обдуреними знову опинилися українці. Їх виявилося чимало серед п'ятисот сорока робітників, яким польський роботодавець недоплатив більше мільйона євро.

Постраждалі працювали на будівництвах у Польщі і Швеції. Замість зарплати – мінімальний аванс, щоб на їжу вистачало. У частини працівників відібрали всі документи. Попередньо правоохоронці з'ясували, що працювали люди неофіційно.

Тим часом у профспілках заявляють: серед «кинутих» українців у Польщі більше тих, які нібито працюють легально.

«Вони туди поїхали за якимись запрошеннями, за якимись візами. Приїхали, підписали там угоди і працюють на заводі. У них там є угода, вони працюють, якщо виникає якась конфліктна ситуація, з'ясовується, що людина півроку працювала нелегально, угоди не були зареєстровані. Тому, на жаль, таких випадків зараз дуже багато», – говорить Віталій Махинько, голова профспілки «Трудова солідарність».

До польських профспілок звертаються потерпілі і з інших країн – Німеччини і Чехії, в ці країни потік мігрантів стабільно великий. Скарги надходять навіть з Португалії, куди наплив українців в останні роки почав скорочуватися.

Місцевий ринок праці «наситився» робочими руками з-за кордону і роботодавці почали демпінгувати по зарплатах.

Пристойної роботи без знання мови не знайти і в балтійських країнах, де українця цілком можуть зрозуміти, якщо він розмовляє російською. Без знання мови навіть не зрозумієш, що написано в трудовому договорі, стверджують у литовських профспілках. Це серйозна передумова для обману працівників, навіть якщо вони працюють легально.

У соцмережах заробітчани створюють сторінки з «чорними списками» роботодавців. Іноді це єдине місце, де вони можуть поділитися своєю бідою і застерегти інших не повторювати помилок.


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Теги: заробітчани, Польща
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