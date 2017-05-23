Бойовики терористичної «ЛНР» передали Україні 42 ув’язнених. ФОТО





Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє уповноважена із прав людини Людмила Денісова, - пише



"Щойно у містечку Щастя забрала наших засуджених, яких утримували у в’язницях на непідконтрольній частині Луганської області. Вони самі, через рідних і близьких людей або ж за допомогою правозахисників, виявили бажання повернутися для продовження відбування покарання на контрольованій урядом України території. Загалом, Офіс Уповноваженого отримав близько 1000 звернень з проханням про переміщення", - заявила вона.



За словами Денісової, це перший випадок передачі засуджених від бойовиків "ЛНР".



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