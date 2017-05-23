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Бойовики терористичної «ЛНР» передали Україні 42 ув’язнених. ФОТО

Бойовики терористичної «ЛНР» передали Україні 42 ув’язнених. ФОТО
Бойовики терористичної "ЛНР" передали Україні 42 ув’язнених, які висловили бажання відбувати покарання в українських в’язницях, а не на окупованій території Донбасу.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє уповноважена із прав людини Людмила Денісова, - пише ТСН.

"Щойно у містечку Щастя забрала наших засуджених, яких утримували у в’язницях на непідконтрольній частині Луганської області. Вони самі, через рідних і близьких людей або ж за допомогою правозахисників, виявили бажання повернутися для продовження відбування покарання на контрольованій урядом України території. Загалом, Офіс Уповноваженого отримав близько 1000 звернень з проханням про переміщення", - заявила вона.

За словами Денісової, це перший випадок передачі засуджених від бойовиків "ЛНР".
Бойовики терористичної «ЛНР» передали Україні 42 ув’язнених. ФОТО
Бойовики терористичної «ЛНР» передали Україні 42 ув’язнених. ФОТО
Бойовики терористичної «ЛНР» передали Україні 42 ув’язнених. ФОТО
Бойовики терористичної «ЛНР» передали Україні 42 ув’язнених. ФОТО

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Теги: Бойовики, ув’язнені
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