Волинські поліцейські створили фіктивну фірму і «роздерибанили» 3 мільйони





Про це інформує Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України на сторінці у Facebook.



Нагадаємо, що 11 грудня, у двох відділах Головного управління Національної поліції у Волинській області



Керівництво Головного управління Національної поліції України у Волинській області запідозрило у неправомірних діях, пов’язаних з фінансовими оборудками, окремих посадовців структурних підрозділів главку. Спільно з працівниками Волинського управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ було провели перевірку, в результаті якої факти знайшли своє підтвердження.



Встановлено, що діючі посадові особи кількох підрозділів ГУНП, у змові з колишніми посадовцями та фізичною особою-підприємцем (ФОП), створили фіктивну сервісну станцію технічного обслуговування автомобілів. Входячи до складу тендерного комітету ГУНП, вищезазначені посадовці здійснювали підроблення документів від імені власника «кишенькового» СТО щодо виконання усіх функцій при проведенні публічних закупівель.



Згодом, при надходженні цільових бюджетних коштів на розрахунковий рахунок ФОП, виконувались лише часткові роботи, а по бухгалтерським документам списувалися значні суми за виконання затратних ремонтних робіт чи закупівлю необхідних запчастин.



Таким чином, за час цих проведених держзакупівель від імені ГУНП, аферисти незаконно збагатилися майже на 3 мільйони гривень бюджетних коштів.



У рамках справи проведели 12 санкціонованих обшуків за адресами проживання фігурантів кримінального провадження та у їхніх службових кабінетах. Вилучили фінансову, бухгалтерську документацію, печатки, оргтехніку, чорнові записи, цифрові носії, інше.



Наразі тривають подальші слідчі дії. Встановлюються усі причетні до махінацій особи, з метою притягнення їх до кримінальної відповідальності.



У разі доведення вини учасникам змови загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Посадових осіб волинської поліції викрили у привласнені бюджетних коштів на майже 3 мільйони гривень.Про це інформує Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України на сторінці у Facebook.Нагадаємо, що 11 грудня, у двох відділах Головного управління Національної поліції у Волинській області силовики влаштували обшуки Керівництво Головного управління Національної поліції України у Волинській області запідозрило у неправомірних діях, пов’язаних з фінансовими оборудками, окремих посадовців структурних підрозділів главку. Спільно з працівниками Волинського управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ було провели перевірку, в результаті якої факти знайшли своє підтвердження.Встановлено, що діючі посадові особи кількох підрозділів ГУНП, у змові з колишніми посадовцями та фізичною особою-підприємцем (ФОП), створили фіктивну сервісну станцію технічного обслуговування автомобілів. Входячи до складу тендерного комітету ГУНП, вищезазначені посадовці здійснювали підроблення документів від імені власника «кишенькового» СТО щодо виконання усіх функцій при проведенні публічних закупівель.Згодом, при надходженні цільових бюджетних коштів на розрахунковий рахунок ФОП, виконувались лише часткові роботи, а по бухгалтерським документам списувалися значні суми за виконання затратних ремонтних робіт чи закупівлю необхідних запчастин.Таким чином, за час цих проведених держзакупівель від імені ГУНП, аферисти незаконно збагатилися майже на 3 мільйони гривень бюджетних коштів.У рамках справи проведели 12 санкціонованих обшуків за адресами проживання фігурантів кримінального провадження та у їхніх службових кабінетах. Вилучили фінансову, бухгалтерську документацію, печатки, оргтехніку, чорнові записи, цифрові носії, інше.Наразі тривають подальші слідчі дії. Встановлюються усі причетні до махінацій особи, з метою притягнення їх до кримінальної відповідальності.У разі доведення вини учасникам змови загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

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