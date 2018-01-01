Б’ють на сполох: притулок для тварин у Луцьку переповнений

У комунальному підприємстві «Ласка» закликають лучан припинити підкидати тварин, адже притулок для чотирилапих уже переповнений.Про це йдеться у повідомленні на сторінці КП «Ласка» у соціальній мережі Facebook.«Коли ми кажемо, що немає місць і умов - це означає, що вже навіть кліток не вистачає, бо вони стоять всі переповнені і навіть у ветеринарному кабінеті стоять картонні коробки»», - стверджують на КП.«Люди, перестаньте підкидати тварин. Крім того, що це – порушення закону України і є жорстоким поводженням. Ну, попадете ж під гарячу руку…» - йдеться у повідомленні.