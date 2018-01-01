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Б’ють на сполох: притулок для тварин у Луцьку переповнений

Б’ють на сполох: притулок для тварин у Луцьку переповнений
У комунальному підприємстві «Ласка» закликають лучан припинити підкидати тварин, адже притулок для чотирилапих уже переповнений.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці КП «Ласка» у соціальній мережі Facebook.

«Коли ми кажемо, що немає місць і умов - це означає, що вже навіть кліток не вистачає, бо вони стоять всі переповнені і навіть у ветеринарному кабінеті стоять картонні коробки»», - стверджують на КП.

«Люди, перестаньте підкидати тварин. Крім того, що це – порушення закону України і є жорстоким поводженням. Ну, попадете ж під гарячу руку…» - йдеться у повідомленні.

Б’ють на сполох: притулок для тварин у Луцьку переповнений
Б’ють на сполох: притулок для тварин у Луцьку переповнений
Б’ють на сполох: притулок для тварин у Луцьку переповнений

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Теги: тварини, Луцьк
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