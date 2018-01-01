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Луцьких суддів вітали з професійним святом. ФОТО

Луцьких суддів вітали з професійним святом. ФОТО
Вже завтра, 15 грудня, служителі Феміди відзначають професійне свято – День працівника суду. Тож напередодні цього дня у Луцьку відбулися урочистості.

Суддів та працівників апарату суду у новому приміщенні Луцького міськрайонного суду вітали представники міської та обласної влади, а також керівництво установи - новий голова суду Анатолій Пахолюк. Вітав своїх колег також колишній очільник міськрайонного суду Михайло Квятковський.

Анатолій Пахолюк, зокрема, зауважив, що деякою мірою для суддів та працівників апарату 2018 рік був переломним, оскільки вони перейшли працювати у новозбудоване приміщення. Очільник міськрайонного суду також додав, що, незважаючи ні на що, його колеги показали достойні результати роботи.

Голова Волинської облдержадміністрації Олександр Савченко, вітаючи служителів Феміди, зауважив також, що приємно здивований новим приміщенням суду. За його словами, кожен, хто переступає поріг суду, гідний прозорого судового процесу.

Нагороди суддям та працівникам суду вручив також заступник Луцького міського голови Григорій Недопад.

Луцьких суддів вітали з професійним святом. ФОТО
Луцьких суддів вітали з професійним святом. ФОТО
Луцьких суддів вітали з професійним святом. ФОТО
Луцьких суддів вітали з професійним святом. ФОТО
Луцьких суддів вітали з професійним святом. ФОТО
Луцьких суддів вітали з професійним святом. ФОТО
Луцьких суддів вітали з професійним святом. ФОТО
Луцьких суддів вітали з професійним святом. ФОТО
Луцьких суддів вітали з професійним святом. ФОТО
Луцьких суддів вітали з професійним святом. ФОТО
Луцьких суддів вітали з професійним святом. ФОТО
Луцьких суддів вітали з професійним святом. ФОТО
Луцьких суддів вітали з професійним святом. ФОТО
Луцьких суддів вітали з професійним святом. ФОТО
Луцьких суддів вітали з професійним святом. ФОТО
Луцьких суддів вітали з професійним святом. ФОТО
Луцьких суддів вітали з професійним святом. ФОТО
Луцьких суддів вітали з професійним святом. ФОТО
Луцьких суддів вітали з професійним святом. ФОТО
Луцьких суддів вітали з професійним святом. ФОТО
Луцьких суддів вітали з професійним святом. ФОТО
Луцьких суддів вітали з професійним святом. ФОТО
Луцьких суддів вітали з професійним святом. ФОТО
Луцьких суддів вітали з професійним святом. ФОТО
Луцьких суддів вітали з професійним святом. ФОТО
Луцьких суддів вітали з професійним святом. ФОТО
Луцьких суддів вітали з професійним святом. ФОТО
Луцьких суддів вітали з професійним святом. ФОТО
Луцьких суддів вітали з професійним святом. ФОТО
Луцьких суддів вітали з професійним святом. ФОТО
Луцьких суддів вітали з професійним святом. ФОТО
Луцьких суддів вітали з професійним святом. ФОТО
Луцьких суддів вітали з професійним святом. ФОТО
Луцьких суддів вітали з професійним святом. ФОТО
Луцьких суддів вітали з професійним святом. ФОТО
Луцьких суддів вітали з професійним святом. ФОТО
Луцьких суддів вітали з професійним святом. ФОТО
Луцьких суддів вітали з професійним святом. ФОТО
Луцьких суддів вітали з професійним святом. ФОТО
Луцьких суддів вітали з професійним святом. ФОТО
Луцьких суддів вітали з професійним святом. ФОТО
Луцьких суддів вітали з професійним святом. ФОТО
Луцьких суддів вітали з професійним святом. ФОТО
Луцьких суддів вітали з професійним святом. ФОТО
Луцьких суддів вітали з професійним святом. ФОТО
Луцьких суддів вітали з професійним святом. ФОТО
Луцьких суддів вітали з професійним святом. ФОТО
Луцьких суддів вітали з професійним святом. ФОТО
Луцьких суддів вітали з професійним святом. ФОТО
Луцьких суддів вітали з професійним святом. ФОТО
Луцьких суддів вітали з професійним святом. ФОТО
Луцьких суддів вітали з професійним святом. ФОТО
Луцьких суддів вітали з професійним святом. ФОТО
Луцьких суддів вітали з професійним святом. ФОТО
Луцьких суддів вітали з професійним святом. ФОТО
Луцьких суддів вітали з професійним святом. ФОТО
Луцьких суддів вітали з професійним святом. ФОТО
Луцьких суддів вітали з професійним святом. ФОТО
Луцьких суддів вітали з професійним святом. ФОТО
Луцьких суддів вітали з професійним святом. ФОТО
Луцьких суддів вітали з професійним святом. ФОТО
Луцьких суддів вітали з професійним святом. ФОТО
Луцьких суддів вітали з професійним святом. ФОТО
Луцьких суддів вітали з професійним святом. ФОТО

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Теги: судді, Волинь, свято
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