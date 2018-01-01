Новий закон щодо «євроблях» на Волині: у вільний обіг випустили 601 автівку

У Волинській області розмитнили 601 автомобіль на єврореєстрації за новим законодавством.Про це повідомили у прес-службі Волинської митниці ДФС.На двадцяту добу з 25 листопада, після внесення змін до податкового та митного законодавства про випуск у вільний обіг вживаних легкових автомобілів з іноземною реєстрацією, у зоні діяльності Волинської митниці ДФС скористалися пільгою на сплату акцизного податку 2768 громадян України.З них 601 автомобіль був оформлений за деклараціями громадян, які раніше користувались ними у митних режимах «транзит» чи «тимчасове ввезення». При цьому власники таких транспортних засобів сплатили до бюджету понад 40 млн грн митних платежів. Більшість з них оформили авто без виїзду за кордон на «внутрішньому» митному посту «Луцьк» - 344 транспортних засоби. Втім, митне оформлення таких авто здійснюється у будь-якому органі доходів і зборів на всій митній території України з пред’явленням їх цьому органу.Також митниця інформує про те, що з 13 грудня 2018 року набрали чинності зміни до Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» (Закон №2648).Відповідно до них, митні платежі (податок на додану вартість та акцизний податок з ввезених товарів, ввізне мито), отримані при митному оформленні для вільного обігу транспортних засобів, що були ввезені та поміщені у митні режими транзиту або тимчасового ввезення у період з 1 січня 2015 до 25 листопада 2018 року, є джерелами формування дохідної частини Спеціального фонду державного бюджету.Відтак, з 13 грудня 2018 року Державна казначейська служба України розпочала спрямування цих платежів на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, покриття дефіциту коштів Пенсійного фонду України.