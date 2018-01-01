Новий закон щодо «євроблях» на Волині: у вільний обіг випустили 601 автівку
Сьогодні, 13:45
У Волинській області розмитнили 601 автомобіль на єврореєстрації за новим законодавством.
Про це повідомили у прес-службі Волинської митниці ДФС.
На двадцяту добу з 25 листопада, після внесення змін до податкового та митного законодавства про випуск у вільний обіг вживаних легкових автомобілів з іноземною реєстрацією, у зоні діяльності Волинської митниці ДФС скористалися пільгою на сплату акцизного податку 2768 громадян України.
З них 601 автомобіль був оформлений за деклараціями громадян, які раніше користувались ними у митних режимах «транзит» чи «тимчасове ввезення». При цьому власники таких транспортних засобів сплатили до бюджету понад 40 млн грн митних платежів. Більшість з них оформили авто без виїзду за кордон на «внутрішньому» митному посту «Луцьк» - 344 транспортних засоби. Втім, митне оформлення таких авто здійснюється у будь-якому органі доходів і зборів на всій митній території України з пред’явленням їх цьому органу.
Також митниця інформує про те, що з 13 грудня 2018 року набрали чинності зміни до Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» (Закон №2648).
Відповідно до них, митні платежі (податок на додану вартість та акцизний податок з ввезених товарів, ввізне мито), отримані при митному оформленні для вільного обігу транспортних засобів, що були ввезені та поміщені у митні режими транзиту або тимчасового ввезення у період з 1 січня 2015 до 25 листопада 2018 року, є джерелами формування дохідної частини Спеціального фонду державного бюджету.
Відтак, з 13 грудня 2018 року Державна казначейська служба України розпочала спрямування цих платежів на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, покриття дефіциту коштів Пенсійного фонду України.
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Про це повідомили у прес-службі Волинської митниці ДФС.
На двадцяту добу з 25 листопада, після внесення змін до податкового та митного законодавства про випуск у вільний обіг вживаних легкових автомобілів з іноземною реєстрацією, у зоні діяльності Волинської митниці ДФС скористалися пільгою на сплату акцизного податку 2768 громадян України.
З них 601 автомобіль був оформлений за деклараціями громадян, які раніше користувались ними у митних режимах «транзит» чи «тимчасове ввезення». При цьому власники таких транспортних засобів сплатили до бюджету понад 40 млн грн митних платежів. Більшість з них оформили авто без виїзду за кордон на «внутрішньому» митному посту «Луцьк» - 344 транспортних засоби. Втім, митне оформлення таких авто здійснюється у будь-якому органі доходів і зборів на всій митній території України з пред’явленням їх цьому органу.
Також митниця інформує про те, що з 13 грудня 2018 року набрали чинності зміни до Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» (Закон №2648).
Відповідно до них, митні платежі (податок на додану вартість та акцизний податок з ввезених товарів, ввізне мито), отримані при митному оформленні для вільного обігу транспортних засобів, що були ввезені та поміщені у митні режими транзиту або тимчасового ввезення у період з 1 січня 2015 до 25 листопада 2018 року, є джерелами формування дохідної частини Спеціального фонду державного бюджету.
Відтак, з 13 грудня 2018 року Державна казначейська служба України розпочала спрямування цих платежів на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, покриття дефіциту коштів Пенсійного фонду України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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