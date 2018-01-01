Під Луцьком на смерть збили дитину: деталі трагедії





Деталі трагедії розповіли у



Нагадаємо, смертельна ДТП трапилась 14 грудня. Дитина померла на місці аварії.



Зазначають, що винуватець ДТП – 68-річний водій Volkswagen Passat, мешканець Ківерцівського району, допустив наїзд на 9-річну місцеву жительку.



За фактом летальної дорожньо-транспортної пригоди слідчі внесуть відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.



Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від трьох до восьми років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Піддубці Луцького району водій Volkswagen Passat на смерть збив дитину, яка переходила дорогу у встановленому місці.Деталі трагедії розповіли у прес-службі ГУНП у Волинській області.Нагадаємо,. Дитинана місці аварії.Зазначають, що винуватець ДТП – 68-річний водій Volkswagen Passat, мешканець Ківерцівського району, допустив наїзд на 9-річну місцеву жительку.За фактом летальної дорожньо-транспортної пригоди слідчі внесуть відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від трьох до восьми років.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію