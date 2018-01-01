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Під Луцьком на смерть збили дитину: деталі трагедії

Під Луцьком на смерть збили дитину: деталі трагедії
У селі Піддубці Луцького району водій Volkswagen Passat на смерть збив дитину, яка переходила дорогу у встановленому місці.

Деталі трагедії розповіли у прес-службі ГУНП у Волинській області.

Нагадаємо, смертельна ДТП трапилась 14 грудня. Дитина померла на місці аварії.

Зазначають, що винуватець ДТП – 68-річний водій Volkswagen Passat, мешканець Ківерцівського району, допустив наїзд на 9-річну місцеву жительку.

За фактом летальної дорожньо-транспортної пригоди слідчі внесуть відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від трьох до восьми років.

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Теги: ДТП, аварія, смерть, Піддубці
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