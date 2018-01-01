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На волинських дорогах працює 73 снігоочисних машини

На волинських дорогах працює 73 снігоочисних машини
На Волині працює 73 одиниці спецтехніки, які розчищають сніг.

Про це повідомили на офіційній сторінці голови ОДА Олександра Савченка у Facebook.

На Волині продовжує лютувати негода. Зокрема, товщина снігу становить від 10 до 20 см, що утрудняє прохідність автотранспорту на дорогах. Загалом на автошляхах області працює 73 одиниці спецтехніки. Відтак, станом на 7:00 17 грудня забезпечили проїзд у всіх напрямках краю.

Слід зауважити, що головний підрядник, який здійснює розчищення доріг – ДП «Волинський облавтодор». В першу чергу, проїзд забезпечують на дорогах державного значення. Що ж стосується доріг місцевого значення, то відповідальність лежить на органах місцевого самоврядування. Однак, в разі потреби, облавтодор готовий надати практичну допомогу.

Отож, за інформацією Служби автомобільних доріг у Волинській області, станом на 07:00 17 грудня для очистки доріг задіяно 73-и одиниці спецтехніки, в тому числі – 49 одиниць піскорозкидної техніки. Вже використали 567 тонн піщано-соляної суміші та 18 тонн солі.

Снігопади на Волині продовжуватимуться до вівторка, 18 грудня. Тож волинян просять утриматися від далеких поїздок.

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Теги: сніг, негода, Волинь
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