Святий Миколай у луцькому зоопарку влаштував свято для діток. ФОТО

До Луцького зоопарку завітав святий Миколай.Про це йдеться на офіційній сторінці звіринцю у Фейсбуці."Дорогих гостей зустрічали сніговики, ангели і сам Святий Миколай. Була казка, де добро перемагає зло, були конкурси, у яких кожен проявив себе, запальні танці-змагання між батьками і дітьми. А ще - щира розмова наших наймолодших відвідувачів зі Святим, візиту якого вони чекають увесь рік. Не обійшлося без частування. Запашний чай і смачна каша - справа рук працівників адміністрації, які знову на день стали мастер-шефами польової кухні. Як і подарунки малечі, які шили-вишивали співробітниці зоо", - пишуть працівники зоопарку."До слова, маємо одне бажання, яке теж нашептали Божому угоднику, - наступного року хочемо зорганізувати у нашому зоопарку його резиденцію. Тож, якщо є змога і бажання стати його помічником і підсобити нам - зголошуйтеся, будемо дуже вдячні!" - повідомили у зоопарку.Фото Олега Міткевича