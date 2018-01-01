Святий Миколай у луцькому зоопарку влаштував свято для діток. ФОТО
Сьогодні, 13:20
До Луцького зоопарку завітав святий Миколай.
Про це йдеться на офіційній сторінці звіринцю у Фейсбуці.
"Дорогих гостей зустрічали сніговики, ангели і сам Святий Миколай. Була казка, де добро перемагає зло, були конкурси, у яких кожен проявив себе, запальні танці-змагання між батьками і дітьми. А ще - щира розмова наших наймолодших відвідувачів зі Святим, візиту якого вони чекають увесь рік. Не обійшлося без частування. Запашний чай і смачна каша - справа рук працівників адміністрації, які знову на день стали мастер-шефами польової кухні. Як і подарунки малечі, які шили-вишивали співробітниці зоо", - пишуть працівники зоопарку.
"До слова, маємо одне бажання, яке теж нашептали Божому угоднику, - наступного року хочемо зорганізувати у нашому зоопарку його резиденцію. Тож, якщо є змога і бажання стати його помічником і підсобити нам - зголошуйтеся, будемо дуже вдячні!" - повідомили у зоопарку.
Фото Олега Міткевича
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Про це йдеться на офіційній сторінці звіринцю у Фейсбуці.
"Дорогих гостей зустрічали сніговики, ангели і сам Святий Миколай. Була казка, де добро перемагає зло, були конкурси, у яких кожен проявив себе, запальні танці-змагання між батьками і дітьми. А ще - щира розмова наших наймолодших відвідувачів зі Святим, візиту якого вони чекають увесь рік. Не обійшлося без частування. Запашний чай і смачна каша - справа рук працівників адміністрації, які знову на день стали мастер-шефами польової кухні. Як і подарунки малечі, які шили-вишивали співробітниці зоо", - пишуть працівники зоопарку.
"До слова, маємо одне бажання, яке теж нашептали Божому угоднику, - наступного року хочемо зорганізувати у нашому зоопарку його резиденцію. Тож, якщо є змога і бажання стати його помічником і підсобити нам - зголошуйтеся, будемо дуже вдячні!" - повідомили у зоопарку.
Фото Олега Міткевича
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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