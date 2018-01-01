В холоді і без світла: як возить пасажирів рейковий автобус «Луцьк-Львів»





Про це повідомила журналістка Оксана Чурило. Її 20-річній доньці довелося їхати зламаним рейковим автобусом сьогодні, 18 грудня, - інформує



За словами Оксани, коли вони побачили автобус на вокзалі в Луцьку – були переконані, що він не рушить з місця.



«Там було повністю вимкнене світло. Але двері відчинилися, пасажири зайшли. Всю дорогу вони їхали без світла, без опалення. Такий старенький тепловоз цей автобус тягнув. Їхали довше, звичайно. Запізнилися на півгодини точно», – пояснила жінка.



Ще один пасажир зламаного рейкового автобуса Ярослав Жолоб поділився у facebook світлинами, зробленими під час поїздки.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Рейковий автобус, що їздить з Луцька до Львова, зламався – він не може їхати самостійно, тож його тягне тепловоз. Сам автобус не має опалення та освітлення.Про це повідомила журналістка. Її 20-річній доньці довелося їхати зламаним рейковим автобусом сьогодні, 18 грудня, - інформує Перший За словами Оксани, коли вони побачили автобус на вокзалі в Луцьку – були переконані, що він не рушить з місця.«Там було повністю вимкнене світло. Але двері відчинилися, пасажири зайшли. Всю дорогу вони їхали без світла, без опалення. Такий старенький тепловоз цей автобус тягнув. Їхали довше, звичайно. Запізнилися на півгодини точно», – пояснила жінка.Ще один пасажир зламаного рейкового автобусаподілився у facebook світлинами, зробленими під час поїздки.

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