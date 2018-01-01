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У палаці під Луцьком була масонська ложа, – дослідниця

У палаці під Луцьком була масонська ложа, – дослідниця
Луцький історик Тетяна Яцечко-Блаженко розповіла понад 20 цікавих та маловідомих фактів, пов'язаних із територією історичної Волині.

Історик, дослідниця та викладачка університету СНУ імені Лесі Українки стала спікером. Зустріч із нею організували у рамках проекту «Файна гутірка» у вівторок, 18 грудня, - пише Район. Луцьк.

До прикладу, у Заборолі, що під Луцьком, колись стояв палац. Його перебудував італійський архітектор Генрик Іттар для родини Чернецьких. Наприкінці XVIII століття родина Радзивілів запросила його на Волинь.

На початку XIX століття Генрик переїхав жити у місто Дубно, щоб реставрувати місцевий замок. Архітектор помер у 1850 році у селі Тростянець. Подейкують там і лишились його останки.

«Цей архітектор зустрічається у переліках найвідоміших у світі того часу. Тобто, це постать, можливо для нас не дуже відома, але у світі його знають. І на території історичної Волині він будував чимало», – розповіла Тетяна Яцечко-Блаженко.

Як зазначає дослідниця, у палаці Флоріана Чернецького у Заборолі колись розташовувалось масонське ложе.

Масони ж відомі своїми морально-етичними рухами і таємністю організації.

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Теги: історія, масони, Волинь
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Коментарі 1
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"масонське ложе"

Як цыкаво! Вони, певно, там спали покотом і медитували...
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