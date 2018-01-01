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У Луцьку зловили квартирних злодюжок

У Луцьку зловили квартирних злодюжок
Правоохоронці виявили та затримали двох раніше судимих жителів Ковеля, які обікрали помешкання 32-річної місцевої жительки.

Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.

Учора в Луцьку співробітники кримінальної поліції затримали двох раніше судимих жителів Ковеля, 39 та 30 років, які обікрали помешкання 32-річної місцевої жительки. Шляхом підбору ключа зловмисники проникли до квартири волинянки й викрали ювелірні вироби на майже 7 тис. грн.

Викрадені речі поліція вилучила.

«Правопорушників затримали за ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі оголосили їм про підозру в скоєнні крадіжки з проникненням у житло – ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання підозрюваним міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою», - зазначив начальник головного управління Національної поліції у Волинській області Петро Шпига.

Правоохоронці обґрунтовано підозрюють затриманих правопорушників у вчиненні щонайменше п’яти кваліфікованих крадіжок із помешкань громадян.

Санкція статті передбачає від трьох до шести років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

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Теги: Луцьк, Ковель, крадіжка
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