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До маленьких пацієнтів волинської лікарні завітали «миколайчики»

До маленьких пацієнтів волинської лікарні завітали «миколайчики»
У День святого Миколая до пацієнтів дитячого відділення Шацької районної лікарні завітали «миколайчики».

Про це повідомили у Шацькій райраді.

19 грудня Сергій Карпук, голова Шацької районної ради разом з Василем Голядинцем, головою Шацької райдержадміністрації та Людмилою Цевух, виконуючою обов’язків голови Шацької селищної ради привітали зі святом Миколая пацієнтів дитячого відділення Шацької районної лікарні.

Зустрічали гостей Світлана Крецу, головний лікар Шацької районної лікарні та Галина Піддубна, завідуюча дитячим відділенням.

Особливої втіхи дітворі принесли солодкі подарунки, а найсміливіші розповіли віршики про зиму. Гості побажали діткам швидкого одужання.

До маленьких пацієнтів волинської лікарні завітали «миколайчики»
До маленьких пацієнтів волинської лікарні завітали «миколайчики»
До маленьких пацієнтів волинської лікарні завітали «миколайчики»
До маленьких пацієнтів волинської лікарні завітали «миколайчики»
До маленьких пацієнтів волинської лікарні завітали «миколайчики»
До маленьких пацієнтів волинської лікарні завітали «миколайчики»
До маленьких пацієнтів волинської лікарні завітали «миколайчики»

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Теги: День святого Миколая, діти, благодійність
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