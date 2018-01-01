Шестеро талановитих дітей з Волині потрапили на прийом до подружжя Порошенків. ФОТО

Шестеро дітей-волинян гостюють на прийомі у подружжя Порошенків.Про це йдеться на офіційній сторінці голови Волинської ОДАу Facebook.Талановиті діти з усієї України 19 грудня 2018 року гостюють на урочистому прийнятті подружжя Порошенків з нагоди Дня Святого Миколая. До участі запросили дітей віком від 12 до 18 років, які мали вагомі досягнення у сфері освіти, науки, культури, техніки, інформаційних технологій.До числа запрошених увійшли й шестеро волинян, які відзначилися своїми успіхами на лише в області, а й на теренах усієї України. Серед них:, учень 11 класу комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс № 9 Луцької міської ради». Олександр – поціновувач екології. На його рахунку чимало перемог у змаганнях. Зокрема, І місце у секції економічної теорії та історії економічної думки ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт, ІІ місце у ІV етапі Всеукраїнської олімпіади з економіки, ІІІ місце на Всеукраїнськомуі турнір юних економістів., учень 11 класу комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс № 9 Луцької міської ради». Серед перемог - І місце у секції економічної теорії та історії економічної думки ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково дослідницьких робіт, ІІ місце у ІV етапі Всеукраїнської олімпіади з економіки, ІІІ місце на Всеукраїнськомуі турнір юних економістів.– учениця 10 класу загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів села Любче Рожищенського району, Копачівської ОТГ. Юлія – вихованець гуртка орнітологів Волинського обласного еколого-натуралістичного центру. На її рахунку ІІІ місце у Всеукраїнському конкурсі юних зоологів та тваринників та І місце у Всеукраїнській природоохоронній акції «Птах року».– учень 10 класу Підгайцівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-гімназія» Луцького району. Він призер обласних відкритих змагань з автомодельного спорту серед учнівської молоді (трасові, кімнатні кордові моделі), відкритих особисто-командних змагань з автомодельного спорту (трасові моделі) на Кубок Галичини та Всеукраїнських відкритих змагань учнівської молоді (юніори) з автомодельного спорту (трасові моделі).– учень п’ятого класу комунального закладу «Луцька загальноосвітня школа I-III ступенів № 16» Луцької міської ради. Хлопець – призер обласних відкритих змагань з автомодельного спорту серед учнівської молоді (кімнатні кордові моделі), Чемпіонату України з автомодельного спорту (юнаки) (кордові моделі, у приміщенні), Всеукраїнських відкритих змагань учнівської молоді (юнаки) з автомодельного спорту (кордові моделі, молодші школярі) (ІV ранг)– учень 8-А класу навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – гімназія» смт Стара Вижівка. Ярослав здобув І місце в обласному фестивалі «Золоте зернятко», Гран-Прі обласного фестивалю «Срібні дзвіночки», І місце на Міжнародному дитячому конкурсі «Перлина Fest»; ІІ місце на Всеукраїнському конкурсі «Яскраві діти України», Гран-Прі відкритого фестивалю пісні і танцю національних меншин «Україна – мій дім» та І місце на Всеукраїнському фестивалі дитячої творчості «Пісня над Бугом».«В рамках заходу запланований обмін досвідом між дітьми, презентації робіт та досягнень учасників та знайомство з потенційними спонсорами та меценатами», – йдеться у повідомленні.