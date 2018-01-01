вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У чергах на кордоні з Польщею – 170 автівок

У чергах на кордоні з Польщею – 170 автівок
У чергах перед пунктами пропуску на кордоні України з Польщею станом на 09:00 21 грудня стоять 170 автомобілів.

Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України на своїй сторінці у Facebook.

Черги перед пунктами пропуску із сусідніми державами станом на 09:00
Республіка Польща: “Устилуг” – 60, “Угринів” –0, “Рава-Руська” –0, “Грушів” - 40, “Смільниця” – 0, “Шегині” – 20, “Краковець” – 50", - йдеться у повідомлені.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: черги, кордон, Польща
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Що відомо про сутенерку з Рівненщини, яка влаштувала бордель на Волині
Михаїл розповів про розмови з Порошенком під час Об’єднавчого собору
Має шанс на життя: просять допомогти хворому хлопчику з Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині бус збив велосипедиста
Сьогодні, 10:48
Пластуни передали луцьким депутатам Вифлеємський вогонь
Сьогодні, 10:39
У чергах на кордоні з Польщею – 170 автівок
Сьогодні, 10:38
Під Києвом перекинулася маршрутка, травмувалися 8 людей
Сьогодні, 10:26
Сашко Положинський випустив кліп з сексуальною моделлю Playboy. ВІДЕО
Сьогодні, 10:13
Схожі новини
У чергах на кордоні з Польщею стоять сотні автівок У чергах на кордоні з Польщею стоять сотні автівок
23 листопад, 12:16
У чергах на кордоні з Польщею – 240 автівок У чергах на кордоні з Польщею – 240 автівок
14 листопад, 09:18
У чергах на кордоні з Польщею скупчилось майже 700 автівок У чергах на кордоні з Польщею скупчилось майже 700 автівок
13 листопад, 09:21
У чергах на кордоні з Польщею – 900 автівок У чергах на кордоні з Польщею – 900 автівок
05 листопад, 08:34
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Чому сьогодні найлегше наврочити: прикмети та забобони
Сьогодні, 11:06
 0
Куди піти на вихідні у Луцьку: 21-23 грудня
Сьогодні, 11:00
 0
11-річна українка народила дитину у Польщі
Сьогодні, 10:50
 0
На Волині бус збив велосипедиста
Сьогодні, 10:48
 0
Пластуни передали луцьким депутатам Вифлеємський вогонь
Сьогодні, 10:39
 0
Медіа
відео
1/8