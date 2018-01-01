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На трасі Ковель–Київ – довжелезний затор через аварії. ФОТО

На трасі Ковель–Київ – довжелезний затор через аварії. ФОТО
На автошляху Ковель–Київ утворився величезний затор через засніженість доріг та дорожньо-транспортні пригоди, які цим спричинені.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала волинська волонтерка Наталія Попова.

За її словами, затор простягається просто посеред дороги, розташованої між лісовими смугами.

"Будьте обережні на зимових дорогах. Наші хороші машини і крутелезна резина додають відчуття безпечності, але деколи не виручають", - написала волонтерка, додаючи воно понівечених автівок.

"Через пару сотен метрів чергова аварія... Бережіть себе! Нас чекають вдома", - написала Попова.



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Теги: затор, Київ-Ковель, Наталія Попова
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