На трасі Ковель–Київ – довжелезний затор через аварії. ФОТО

На автошляху Ковель–Київ утворився величезний затор через засніженість доріг та дорожньо-транспортні пригоди, які цим спричинені.Про це на своїй сторінці у Facebook написала волинська волонтерка Наталія Попова.За її словами, затор простягається просто посеред дороги, розташованої між лісовими смугами."Будьте обережні на зимових дорогах. Наші хороші машини і крутелезна резина додають відчуття безпечності, але деколи не виручають", - написала волонтерка, додаючи воно понівечених автівок."Через пару сотен метрів чергова аварія... Бережіть себе! Нас чекають вдома", - написала Попова.