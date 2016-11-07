Герой дня: військовий рятував постраждалих під час вибуху у Львові до приїзду «швидкої»
Сьогодні, 19:33
Сьогодні у центрі Львова стався вибух та пожежа на різвяному ярмарку що поблизу оперного театру. Людей, які постраждали, ще до приїзду бригад швидкої допомоги рятував військовий медик Андрій Алямський.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Ігор Зінкевич.
"Я і багато хто ставши свідком сьогодні ситуаціі, яка сталася на Ярмарку ( Пр. Свободи Львів ) хочу подякувати ось цьому хлопцю Алямському Андрію Андрійовичу, який під час пожежі на ярмарку надавав медичну допомогу постраждалим людям до приїзду медиків, сам хлопець військовослужбовець А3618/356 артилерійський полк - таким хлопцям ПОВАГА!!!", - написав він.
Він додав, що патрульні поліцейські повідомили, що після того, як сталася трагедія, підбігли перехожі та повідомили, що неподалік місця події є потерпілі особи.
"В процесі виклику повторно швидкої допомоги, оскільки наслідки були важкі підбіг хлопчина у військовій формі, представився військовим медиком та почав надавати першу домедичну допомогу, розмовляти з потерпілими, жартувати щоб не втрачали свідомість", - йдеться у повідомленні.
У мережі львів'яни створюють дописи вдячності Андрієві Алямському.
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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Ігор Зінкевич.
"Я і багато хто ставши свідком сьогодні ситуаціі, яка сталася на Ярмарку ( Пр. Свободи Львів ) хочу подякувати ось цьому хлопцю Алямському Андрію Андрійовичу, який під час пожежі на ярмарку надавав медичну допомогу постраждалим людям до приїзду медиків, сам хлопець військовослужбовець А3618/356 артилерійський полк - таким хлопцям ПОВАГА!!!", - написав він.
Він додав, що патрульні поліцейські повідомили, що після того, як сталася трагедія, підбігли перехожі та повідомили, що неподалік місця події є потерпілі особи.
"В процесі виклику повторно швидкої допомоги, оскільки наслідки були важкі підбіг хлопчина у військовій формі, представився військовим медиком та почав надавати першу домедичну допомогу, розмовляти з потерпілими, жартувати щоб не втрачали свідомість", - йдеться у повідомленні.
У мережі львів'яни створюють дописи вдячності Андрієві Алямському.
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