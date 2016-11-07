Герой дня: військовий рятував постраждалих під час вибуху у Львові до приїзду «швидкої»

Сьогодні у центрі Львова стався вибух та пожежа на різвяному ярмарку що поблизу оперного театру. Людей, які постраждали, ще до приїзду бригад швидкої допомоги рятував військовий медикПро це на своїй сторінці у Facebook повідомив"Я і багато хто ставши свідком сьогодні ситуаціі, яка сталася на Ярмарку ( Пр. Свободи Львів ) хочу подякувати ось цьому хлопцю Алямському Андрію Андрійовичу, який під час пожежі на ярмарку надавав медичну допомогу постраждалим людям до приїзду медиків, сам хлопець військовослужбовець А3618/356 артилерійський полк - таким хлопцям ПОВАГА!!!", - написав він.Він додав, що патрульні поліцейські повідомили, що після того, як сталася трагедія, підбігли перехожі та повідомили, що неподалік місця події є потерпілі особи."В процесі виклику повторно швидкої допомоги, оскільки наслідки були важкі підбіг хлопчина у військовій формі, представився військовим медиком та почав надавати першу домедичну допомогу, розмовляти з потерпілими, жартувати щоб не втрачали свідомість", - йдеться у повідомленні.У мережі львів'яни створюють дописи вдячності Андрієві Алямському.