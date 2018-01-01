Собаки мають теплі лежаки: на КП «Ласка» пройшов День волонтера. ФОТО





Про це йдеться на сторінці КП "Ласка" у



"Дякуємо за сьогоднішній суботній день волонтера. Дякуємо школярам 5 школи та вчителям Наталії Євгенівні та Олені Ігорівні.



Дякуємо нашим постійним помічницям Аліні і Анастасії, а також їх подрузі Діані. Дякуємо нашим незамінним Володимиру та Анні, завдяки вам вже дуже багато собачок мають теплі будки.



Дякуємо пані Наталії та пані Валентині за постійну увагу до наших хвостиків. Дякуємо пані Антоніні за підстилки для наших тварин.



Дякуємо за подарунки, а найбільше що подарували таку потрібну увагу нашим собакам і котикам. Обов'язково приходьте ще - вас чекають.



П.с. після прогулянки щасливі собаки швиденько заснули на своїх лежачках", - йдеться в дописі.





















Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У луцькому притулку для тварин вкотре пройшов День волонтера, під час якого небайдужі лучани вигуляли собак та подарували теплі лежачки.Про це йдеться на сторінці КП "Ласка" у facebook "Дякуємо за сьогоднішній суботній день волонтера. Дякуємо школярам 5 школи та вчителямтаДякуємо нашим постійним помічницям, а також їх подрузі. Дякуємо нашим незамінним Володимиру та Анні, завдяки вам вже дуже багато собачок мають теплі будки.Дякуємо пані Наталії та пані Валентині за постійну увагу до наших хвостиків. Дякуємо паніза підстилки для наших тварин.Дякуємо за подарунки, а найбільше що подарували таку потрібну увагу нашим собакам і котикам. Обов'язково приходьте ще - вас чекають.П.с. після прогулянки щасливі собаки швиденько заснули на своїх лежачках", - йдеться в дописі.

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