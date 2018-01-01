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Собаки мають теплі лежаки: на КП «Ласка» пройшов День волонтера. ФОТО

Собаки мають теплі лежаки: на КП «Ласка» пройшов День волонтера. ФОТО
У луцькому притулку для тварин вкотре пройшов День волонтера, під час якого небайдужі лучани вигуляли собак та подарували теплі лежачки.

Про це йдеться на сторінці КП "Ласка" у facebook.

"Дякуємо за сьогоднішній суботній день волонтера. Дякуємо школярам 5 школи та вчителям Наталії Євгенівні та Олені Ігорівні.

Дякуємо нашим постійним помічницям Аліні і Анастасії, а також їх подрузі Діані. Дякуємо нашим незамінним Володимиру та Анні, завдяки вам вже дуже багато собачок мають теплі будки.

Дякуємо пані Наталії та пані Валентині за постійну увагу до наших хвостиків. Дякуємо пані Антоніні за підстилки для наших тварин.

Дякуємо за подарунки, а найбільше що подарували таку потрібну увагу нашим собакам і котикам. Обов'язково приходьте ще - вас чекають.

П.с. після прогулянки щасливі собаки швиденько заснули на своїх лежачках", - йдеться в дописі.
Собаки мають теплі лежаки: на КП «Ласка» пройшов День волонтера. ФОТО

Собаки мають теплі лежаки: на КП «Ласка» пройшов День волонтера. ФОТО

Собаки мають теплі лежаки: на КП «Ласка» пройшов День волонтера. ФОТО

Собаки мають теплі лежаки: на КП «Ласка» пройшов День волонтера. ФОТО

Собаки мають теплі лежаки: на КП «Ласка» пройшов День волонтера. ФОТО

Собаки мають теплі лежаки: на КП «Ласка» пройшов День волонтера. ФОТО

Собаки мають теплі лежаки: на КП «Ласка» пройшов День волонтера. ФОТО

Собаки мають теплі лежаки: на КП «Ласка» пройшов День волонтера. ФОТО

Собаки мають теплі лежаки: на КП «Ласка» пройшов День волонтера. ФОТО

Собаки мають теплі лежаки: на КП «Ласка» пройшов День волонтера. ФОТО

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Теги: Ласка, день волонтера
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