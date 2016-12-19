У Луцьку на збір сміття планують виділити 1,5 мільйона
Сьогодні, 21:01
У Луцьку з бюджету міста планують витратити 1,5 мільйона гривень на послуги зі збирання побутових відходів.
Про це стало відомо із оголошення про відкриті торги у системі публічних закупівель «Prozorro», - пише Волинь.online.
Кінцевий строк подання тендерних пропозицій – 8 січня 2019 року. Початок аукціону – 10 січня 2019 року.
У послуги входить збір, вивезення та захоронення безгосподарних твердих побутових відходів, встановлення євро-контейнерів для збору твердих побутових відходів під час проведення масових заходів за окремим замовленням департаменту житлово-комунального господарства:
– збір та вивезення безгосподарних твердих побутових відходів – 20450м3;
– захоронення безгосподарних твердих побутових відходів – 20450м3;
– робота вантажного автомобіля з доставки євро контейнерів для збору твердих побутових відходів – 48 маш/год;
– робота вантажників з вигризки-загрузки контейнерів – 48 люд/год.
Підрядник надаватиме послуги в межах міста Луцька з доставкою на полігон твердих побутових відходів у с. Брище Луцького району. Також підрядник повинен мати спеціалізовані автотранспортні засоби і обладнання та працівників відповідної кваліфікації.
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Про це стало відомо із оголошення про відкриті торги у системі публічних закупівель «Prozorro», - пише Волинь.online.
Кінцевий строк подання тендерних пропозицій – 8 січня 2019 року. Початок аукціону – 10 січня 2019 року.
У послуги входить збір, вивезення та захоронення безгосподарних твердих побутових відходів, встановлення євро-контейнерів для збору твердих побутових відходів під час проведення масових заходів за окремим замовленням департаменту житлово-комунального господарства:
– збір та вивезення безгосподарних твердих побутових відходів – 20450м3;
– захоронення безгосподарних твердих побутових відходів – 20450м3;
– робота вантажного автомобіля з доставки євро контейнерів для збору твердих побутових відходів – 48 маш/год;
– робота вантажників з вигризки-загрузки контейнерів – 48 люд/год.
Підрядник надаватиме послуги в межах міста Луцька з доставкою на полігон твердих побутових відходів у с. Брище Луцького району. Також підрядник повинен мати спеціалізовані автотранспортні засоби і обладнання та працівників відповідної кваліфікації.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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