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У Луцьку на збір сміття планують виділити 1,5 мільйона

У Луцьку на збір сміття планують виділити 1,5 мільйона
У Луцьку з бюджету міста планують витратити 1,5 мільйона гривень на послуги зі збирання побутових відходів.

Про це стало відомо із оголошення про відкриті торги у системі публічних закупівель «Prozorro», - пише Волинь.online.

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій – 8 січня 2019 року. Початок аукціону – 10 січня 2019 року.

У послуги входить збір, вивезення та захоронення безгосподарних твердих побутових відходів, встановлення євро-контейнерів для збору твердих побутових відходів під час проведення масових заходів за окремим замовленням департаменту житлово-комунального господарства:

– збір та вивезення безгосподарних твердих побутових відходів – 20450м3;

– захоронення безгосподарних твердих побутових відходів – 20450м3;

– робота вантажного автомобіля з доставки євро контейнерів для збору твердих побутових відходів – 48 маш/год;

– робота вантажників з вигризки-загрузки контейнерів – 48 люд/год.

Підрядник надаватиме послуги в межах міста Луцька з доставкою на полігон твердих побутових відходів у с. Брище Луцького району. Також підрядник повинен мати спеціалізовані автотранспортні засоби і обладнання та працівників відповідної кваліфікації.

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Теги: сміття, Луцьк, тендер
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