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У луцькому соборі зцілюватимуть немічних

У луцькому соборі зцілюватимуть немічних
У кафедральному соборі Святої Трійці відбудеться Оливоосвячення (Соборування).

Про це повідомили у прес-службі УПЦ КП.

Зазначають, що це "таїнство звершується над недужими для зцілення їх від душевних і тілесних немочей. Сім (допускається менша кількість) священиків під час богослужіння просять у Всевишнього уздоровлення для хворих, читають сім уривків із Євангелія, багато молитов і сім разів помазують їх освяченою оливою, змішаною з вином".

Соборування відслужать у четвер, 3 січня, о 17:00.

Для прийняття таїнства необхідно записатися у свічниці того ж дня, а також приступити до Сповіді й Причастя (можна напередодні або за кілька днів).

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Теги: церква, релігія, Волинь, Соборування
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