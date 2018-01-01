У луцькому соборі зцілюватимуть немічних
Сьогодні, 19:33
У кафедральному соборі Святої Трійці відбудеться Оливоосвячення (Соборування).
Про це повідомили у прес-службі УПЦ КП.
Зазначають, що це "таїнство звершується над недужими для зцілення їх від душевних і тілесних немочей. Сім (допускається менша кількість) священиків під час богослужіння просять у Всевишнього уздоровлення для хворих, читають сім уривків із Євангелія, багато молитов і сім разів помазують їх освяченою оливою, змішаною з вином".
Соборування відслужать у четвер, 3 січня, о 17:00.
Для прийняття таїнства необхідно записатися у свічниці того ж дня, а також приступити до Сповіді й Причастя (можна напередодні або за кілька днів).
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Про це повідомили у прес-службі УПЦ КП.
Зазначають, що це "таїнство звершується над недужими для зцілення їх від душевних і тілесних немочей. Сім (допускається менша кількість) священиків під час богослужіння просять у Всевишнього уздоровлення для хворих, читають сім уривків із Євангелія, багато молитов і сім разів помазують їх освяченою оливою, змішаною з вином".
Соборування відслужать у четвер, 3 січня, о 17:00.
Для прийняття таїнства необхідно записатися у свічниці того ж дня, а також приступити до Сповіді й Причастя (можна напередодні або за кілька днів).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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