У луцькому соборі зцілюватимуть немічних

У кафедральному соборі Святої Трійці відбудеться Оливоосвячення (Соборування).Про це повідомили у прес-службі УПЦ КП.Зазначають, що це "таїнство звершується над недужими для зцілення їх від душевних і тілесних немочей. Сім (допускається менша кількість) священиків під час богослужіння просять у Всевишнього уздоровлення для хворих, читають сім уривків із Євангелія, багато молитов і сім разів помазують їх освяченою оливою, змішаною з вином".Соборування відслужать у четвер, 3 січня, о 17:00.Для прийняття таїнства необхідно записатися у свічниці того ж дня, а також приступити до Сповіді й Причастя (можна напередодні або за кілька днів).