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Патрульні просять волинських водіїв не залишати автомобілі на проїжджій частині

Патрульні просять волинських водіїв не залишати автомобілі на проїжджій частині
Волинські патрульні закликають водіїв не залишати автомобілі на дорозі.

Про це йдеться на сторінці Патрульної поліції Волинської області у facebook.

"У зв’язку з погіршенням погодних умов просимо вас під час керування транспортним засобом бути особливо уважними та обережними.

Не залишайте власні транспортні засоби на проїзній частині, оскільки це може заважати роботі снігоприбиральної техніки.

Неухильно дотримуйтесь правил безпеки на дорозі!", - йдеться в дописі.

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Теги: водій, дорога, поліція
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