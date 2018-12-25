Сьогодні в Україні припиняє свою дію воєнний стан





З 26 грудня в Україні припиняється режим військового стану, - пишуть



Якщо не продовжувати рішення про його запровадження, воєнний стан автоматично втрачає силу.



Ситуація в Україні під час воєнного стану була спокійною.



Які були вжиті заходи

На місцевому рівні – заборона або обмеження продажу алкоголю і піротехніки, заборона на полювання і скасування новорічних заходів.



На обласному – заборона на носіння військової форми.



Крім того, прикордонники не пустили в Україну понад 1,5 тис громадян Росії.



Нагадаємо, Петро Порошенко зазначив, що військовий стан не продовжать, якщо Росія не почне повномасштабну війну

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 25 грудня – це останній день воєнного стану в Україні, з 14.00 наступного дня він автоматично припиняє діяти.З 26 грудня в Україні припиняється режим військового стану, - пишуть Факти ICTV Якщо не продовжувати рішення про його запровадження, воєнний стан автоматично втрачає силу.Ситуація в Україні під час воєнного стану була спокійною.Які були вжиті заходиНа місцевому рівні – заборона або обмеження продажу алкоголю і піротехніки, заборона на полювання і скасування новорічних заходів.На обласному – заборона на носіння військової форми.Крім того, прикордонники не пустили в Україну понад 1,5 тис громадян Росії.Нагадаємо, Петро Порошенко зазначив, що військовий стан не продовжать, якщо Росія не почне повномасштабну війну

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