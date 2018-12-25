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Сьогодні в Україні припиняє свою дію воєнний стан

Сьогодні в Україні припиняє свою дію воєнний стан
25 грудня – це останній день воєнного стану в Україні, з 14.00 наступного дня він автоматично припиняє діяти.

З 26 грудня в Україні припиняється режим військового стану, - пишуть Факти ICTV.

Якщо не продовжувати рішення про його запровадження, воєнний стан автоматично втрачає силу.

Ситуація в Україні під час воєнного стану була спокійною.

Які були вжиті заходи
На місцевому рівні – заборона або обмеження продажу алкоголю і піротехніки, заборона на полювання і скасування новорічних заходів.

На обласному – заборона на носіння військової форми.

Крім того, прикордонники не пустили в Україну понад 1,5 тис громадян Росії.

Нагадаємо, Петро Порошенко зазначив, що військовий стан не продовжать, якщо Росія не почне повномасштабну війну

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Теги: воєнний стан, припинення
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