У під'їзді на Закарпатті в сумці знайшли немовля
Сьогодні, 15:16
У місті Хуст в під'їзді будинку знайшли дорожню сумку з новонародженим хлопчиком.
Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУ Нацполіції у Закарпатській області.
"Учора, 25 грудня, в 6:41 ранку в поліцію міста Хуст надійшло повідомлення від жительки Хуста з Київської набережної. Заявниця повідомила про те, що близько 6:30 вона виявила в під’їзді будинку, де проживає, між першим та другим поверхом дорожню сумку з новонародженою дитинкою", – йдеться в повідомленні.
У поліції уточнили, що новонароджений хлопчик був закутаний у дитячу ковдру.
"На вигляд дитина здорова, без вад. Ймовірно, хлопчик був народжений упродовж останньої доби. Дитину госпіталізовано в пологове відділення Хустської лікарні з діагнозом: переохолодження. Загрози життю хлопчика немає", – зазначили у ГУНП.
Наразі матір немовля розшукують. Їй загрожує обмеження або позбавлення волі строком до 3 років.
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Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУ Нацполіції у Закарпатській області.
"Учора, 25 грудня, в 6:41 ранку в поліцію міста Хуст надійшло повідомлення від жительки Хуста з Київської набережної. Заявниця повідомила про те, що близько 6:30 вона виявила в під’їзді будинку, де проживає, між першим та другим поверхом дорожню сумку з новонародженою дитинкою", – йдеться в повідомленні.
У поліції уточнили, що новонароджений хлопчик був закутаний у дитячу ковдру.
"На вигляд дитина здорова, без вад. Ймовірно, хлопчик був народжений упродовж останньої доби. Дитину госпіталізовано в пологове відділення Хустської лікарні з діагнозом: переохолодження. Загрози життю хлопчика немає", – зазначили у ГУНП.
Наразі матір немовля розшукують. Їй загрожує обмеження або позбавлення волі строком до 3 років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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