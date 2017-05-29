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У під'їзді на Закарпатті в сумці знайшли немовля

У під'їзді на Закарпатті в сумці знайшли немовля
У місті Хуст в під'їзді будинку знайшли дорожню сумку з новонародженим хлопчиком.

Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУ Нацполіції у Закарпатській області.

"Учора, 25 грудня, в 6:41 ранку в поліцію міста Хуст надійшло повідомлення від жительки Хуста з Київської набережної. Заявниця повідомила про те, що близько 6:30 вона виявила в під’їзді будинку, де проживає, між першим та другим поверхом дорожню сумку з новонародженою дитинкою", – йдеться в повідомленні.

У поліції уточнили, що новонароджений хлопчик був закутаний у дитячу ковдру.

"На вигляд дитина здорова, без вад. Ймовірно, хлопчик був народжений упродовж останньої доби. Дитину госпіталізовано в пологове відділення Хустської лікарні з діагнозом: переохолодження. Загрози життю хлопчика немає", – зазначили у ГУНП.

Наразі матір немовля розшукують. Їй загрожує обмеження або позбавлення волі строком до 3 років.

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Теги: немовля, Закарпаття, під'їзд
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