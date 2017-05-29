У під'їзді на Закарпатті в сумці знайшли немовля





Про це повідомляє



"Учора, 25 грудня, в 6:41 ранку в поліцію міста Хуст надійшло повідомлення від жительки Хуста з Київської набережної. Заявниця повідомила про те, що близько 6:30 вона виявила в під’їзді будинку, де проживає, між першим та другим поверхом дорожню сумку з новонародженою дитинкою", – йдеться в повідомленні.



У поліції уточнили, що новонароджений хлопчик був закутаний у дитячу ковдру.



"На вигляд дитина здорова, без вад. Ймовірно, хлопчик був народжений упродовж останньої доби. Дитину госпіталізовано в пологове відділення Хустської лікарні з діагнозом: переохолодження. Загрози життю хлопчика немає", – зазначили у ГУНП.



Наразі матір немовля розшукують. Їй загрожує обмеження або позбавлення волі строком до 3 років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У місті Хуст в під'їзді будинку знайшли дорожню сумку з новонародженим хлопчиком.Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУ Нацполіції у Закарпатській області."Учора, 25 грудня, в 6:41 ранку в поліцію міста Хуст надійшло повідомлення від жительки Хуста з Київської набережної. Заявниця повідомила про те, що близько 6:30 вона виявила в під’їзді будинку, де проживає, між першим та другим поверхом дорожню сумку з новонародженою дитинкою", – йдеться в повідомленні.У поліції уточнили, що новонароджений хлопчик був закутаний у дитячу ковдру."На вигляд дитина здорова, без вад. Ймовірно, хлопчик був народжений упродовж останньої доби. Дитину госпіталізовано в пологове відділення Хустської лікарні з діагнозом: переохолодження. Загрози життю хлопчика немає", – зазначили у ГУНП.Наразі матір немовля розшукують. Їй загрожує обмеження або позбавлення волі строком до 3 років.

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