Вибори 2019: як проголосувати за ID-картою





Проголосувати на виборах 2019 українці зможуть без проблем, навіть якщо вже встигли замінити старі паспорти-книжки на сучасні ID-карти.



Глава ЦВК Тетяна Сліпачук повідомила, що під час виборів в територіальні громади виникали деякі питання, пов’язані з голосуванням за пластиковими картами, але їх вдавалося вирішити. За її словами, до президентських виборів систему налагодять так, щоб ситуації не повторювалися, пише



Сліпачук також дала поради власникам ID-карт, які збираються проголосувати:



- брати з собою на виборчу дільницю пакет документів, який видавали разом з ID-картою;

- попередньо перевірити себе в реєстрі виборців.

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