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Вибори 2019: як проголосувати за ID-картою

Вибори 2019: як проголосувати за ID-картою
Проголосувати на виборах 2019 за допомогою ID-карти не складе труднощів для українців.

Проголосувати на виборах 2019 українці зможуть без проблем, навіть якщо вже встигли замінити старі паспорти-книжки на сучасні ID-карти.

Глава ЦВК Тетяна Сліпачук повідомила, що під час виборів в територіальні громади виникали деякі питання, пов’язані з голосуванням за пластиковими картами, але їх вдавалося вирішити. За її словами, до президентських виборів систему налагодять так, щоб ситуації не повторювалися, пише LIGA.net.

Сліпачук також дала поради власникам ID-карт, які збираються проголосувати:

- брати з собою на виборчу дільницю пакет документів, який видавали разом з ID-картою;
- попередньо перевірити себе в реєстрі виборців.

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Теги: вибори, паспорт, ID-карта
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