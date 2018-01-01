Вибори 2019: як проголосувати за ID-картою
Сьогодні, 03:15
Проголосувати на виборах 2019 за допомогою ID-карти не складе труднощів для українців.
Проголосувати на виборах 2019 українці зможуть без проблем, навіть якщо вже встигли замінити старі паспорти-книжки на сучасні ID-карти.
Глава ЦВК Тетяна Сліпачук повідомила, що під час виборів в територіальні громади виникали деякі питання, пов’язані з голосуванням за пластиковими картами, але їх вдавалося вирішити. За її словами, до президентських виборів систему налагодять так, щоб ситуації не повторювалися, пише LIGA.net.
Сліпачук також дала поради власникам ID-карт, які збираються проголосувати:
- брати з собою на виборчу дільницю пакет документів, який видавали разом з ID-картою;
- попередньо перевірити себе в реєстрі виборців.
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Проголосувати на виборах 2019 українці зможуть без проблем, навіть якщо вже встигли замінити старі паспорти-книжки на сучасні ID-карти.
Глава ЦВК Тетяна Сліпачук повідомила, що під час виборів в територіальні громади виникали деякі питання, пов’язані з голосуванням за пластиковими картами, але їх вдавалося вирішити. За її словами, до президентських виборів систему налагодять так, щоб ситуації не повторювалися, пише LIGA.net.
Сліпачук також дала поради власникам ID-карт, які збираються проголосувати:
- брати з собою на виборчу дільницю пакет документів, який видавали разом з ID-картою;
- попередньо перевірити себе в реєстрі виборців.
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