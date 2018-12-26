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Голод, бруд і воші: жінка залишила без їжі трьох дітей

Голод, бруд і воші: жінка залишила без їжі трьох дітей
В одному з сіл Ізмаїльського району Одеської області 26-річна жінка залишила трьох дітей вдома – без їжі та в антисанітарних умовах.

За даними обласної поліції, діти майже місяць не відвідували дитсадок, тому керівництво закладу та сільський голова вирішили провідати родину.

Коли ж двері їм ніхто не відчинив, вони звернулися до правоохоронців. До оселі поліцейських впустив співмешканець жінки.

В одній з кімнат вони виявили трьох малюків – 5 років, 4 роки та 1 рік – у брудному одязі, з вошами та висипаннями на тілі.

Скрізь панував безлад та антисанітарія, в тому числі випорожнення двох бійцівських собак, які жили у будинку.

Діти самі попросили про допомогу і розповіли, що за день нічого не їли.

Де знаходиться мати – співмешканець пояснити не зміг. Тому дітей забрали до реабілітаційного центру.

На матір склали три протоколи, провели профілактичну бесіду та пригрозили позбавленням батьківських прав, якщо ситуація не зміниться.
Голод, бруд і воші: жінка залишила без їжі трьох дітей

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Теги: голод, воші, бруд, діти, поліція
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