Голод, бруд і воші: жінка залишила без їжі трьох дітей





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Коли ж двері їм ніхто не відчинив, вони звернулися до правоохоронців. До оселі поліцейських впустив співмешканець жінки.



В одній з кімнат вони виявили трьох малюків – 5 років, 4 роки та 1 рік – у брудному одязі, з вошами та висипаннями на тілі.



Скрізь панував безлад та антисанітарія, в тому числі випорожнення двох бійцівських собак, які жили у будинку.



Діти самі попросили про допомогу і розповіли, що за день нічого не їли.



Де знаходиться мати – співмешканець пояснити не зміг. Тому дітей забрали до реабілітаційного центру.



На матір склали три протоколи, провели профілактичну бесіду та пригрозили позбавленням батьківських прав, якщо ситуація не зміниться.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В одному з сіл Ізмаїльського району Одеської області 26-річна жінка залишила трьох дітей вдома – без їжі та в антисанітарних умовах.За даними обласної поліції, діти майже місяць не відвідували дитсадок, тому керівництво закладу та сільський голова вирішили провідати родину.Коли ж двері їм ніхто не відчинив, вони звернулися до правоохоронців. До оселі поліцейських впустив співмешканець жінки.В одній з кімнат вони виявили трьох малюків – 5 років, 4 роки та 1 рік – у брудному одязі, з вошами та висипаннями на тілі.Скрізь панував безлад та антисанітарія, в тому числі випорожнення двох бійцівських собак, які жили у будинку.Діти самі попросили про допомогу і розповіли, що за день нічого не їли.Де знаходиться мати – співмешканець пояснити не зміг. Тому дітей забрали до реабілітаційного центру.На матір склали три протоколи, провели профілактичну бесіду та пригрозили позбавленням батьківських прав, якщо ситуація не зміниться.

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