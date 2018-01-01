Волинські патрульні за день винесли на «шумахерів» 11 постанов

Патрульні винесли 11 постанов, які перевищували швидкість на трасах H-22 та М-07.Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.Зазначають, що 27 грудня патрульні винесли 11 постанов на водіїв, які перевищили швидкість. З них 2 перевищили швидкість в населених пунктах на більш, ніж 50 км/год. За це вони сплатять штраф 510 гривень.Ті, хто перевищив більше, ніж на 20 км/год, отримали 255 гривень штрафу.Максимально зареєстрована швидкість грудня – 111 км/год у населеному пункті.«Це недопустимо і загрожує життю як водія, так і інших людей!» – попереджають патрульні.