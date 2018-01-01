Волинські патрульні за день винесли на «шумахерів» 11 постанов
Сьогодні, 10:33
Патрульні винесли 11 постанов, які перевищували швидкість на трасах H-22 та М-07.
Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.
Зазначають, що 27 грудня патрульні винесли 11 постанов на водіїв, які перевищили швидкість. З них 2 перевищили швидкість в населених пунктах на більш, ніж 50 км/год. За це вони сплатять штраф 510 гривень.
Ті, хто перевищив більше, ніж на 20 км/год, отримали 255 гривень штрафу.
Максимально зареєстрована швидкість грудня – 111 км/год у населеному пункті.
«Це недопустимо і загрожує життю як водія, так і інших людей!» – попереджають патрульні.
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Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.
Зазначають, що 27 грудня патрульні винесли 11 постанов на водіїв, які перевищили швидкість. З них 2 перевищили швидкість в населених пунктах на більш, ніж 50 км/год. За це вони сплатять штраф 510 гривень.
Ті, хто перевищив більше, ніж на 20 км/год, отримали 255 гривень штрафу.
Максимально зареєстрована швидкість грудня – 111 км/год у населеному пункті.
«Це недопустимо і загрожує життю як водія, так і інших людей!» – попереджають патрульні.
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