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Волинські патрульні за день винесли на «шумахерів» 11 постанов

Волинські патрульні за день винесли на «шумахерів» 11 постанов
Патрульні винесли 11 постанов, які перевищували швидкість на трасах H-22 та М-07.

Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.

Зазначають, що 27 грудня патрульні винесли 11 постанов на водіїв, які перевищили швидкість. З них 2 перевищили швидкість в населених пунктах на більш, ніж 50 км/год. За це вони сплатять штраф 510 гривень.

Ті, хто перевищив більше, ніж на 20 км/год, отримали 255 гривень штрафу.

Максимально зареєстрована швидкість грудня – 111 км/год у населеному пункті.

«Це недопустимо і загрожує життю як водія, так і інших людей!» – попереджають патрульні.

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Теги: патрульний, поліцейський, водій, Луцьк, Волинь, траса
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