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Святкова інспекція: чи продають у Луцьку нелегально зрубані ялинки

Святкова інспекція: чи продають у Луцьку нелегально зрубані ялинки
У Луцьку новорічні дерева реалізовуються без порушень.

Протягом передноворічного періоду наші інспектори перевіряють наявність дозволів на реалізацію ялинок, - інформує Патрульна поліція Волинської області.

Перевірки здійснюються відповідно до листа міської ради та у вільний від викликів час.

«Станом на 28 грудня порушень в реалізації новорічних дерев не виявлено: дерева мають чіпи, а продавці – відповідні документи», - повідомив командир батальйону Андрій Раковець.

Зауважують, що небайдужі громадяни кілька разів повідомляли службу 102 щодо можливих порушень продажу ялинок: щоразу інспектори реагували на виклики і перевіряли продавців.

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Теги: ялинки
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