Святкова інспекція: чи продають у Луцьку нелегально зрубані ялинки
Сьогодні, 16:01
У Луцьку новорічні дерева реалізовуються без порушень.
Протягом передноворічного періоду наші інспектори перевіряють наявність дозволів на реалізацію ялинок, - інформує Патрульна поліція Волинської області.
Перевірки здійснюються відповідно до листа міської ради та у вільний від викликів час.
«Станом на 28 грудня порушень в реалізації новорічних дерев не виявлено: дерева мають чіпи, а продавці – відповідні документи», - повідомив командир батальйону Андрій Раковець.
Зауважують, що небайдужі громадяни кілька разів повідомляли службу 102 щодо можливих порушень продажу ялинок: щоразу інспектори реагували на виклики і перевіряли продавців.
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Протягом передноворічного періоду наші інспектори перевіряють наявність дозволів на реалізацію ялинок, - інформує Патрульна поліція Волинської області.
Перевірки здійснюються відповідно до листа міської ради та у вільний від викликів час.
«Станом на 28 грудня порушень в реалізації новорічних дерев не виявлено: дерева мають чіпи, а продавці – відповідні документи», - повідомив командир батальйону Андрій Раковець.
Зауважують, що небайдужі громадяни кілька разів повідомляли службу 102 щодо можливих порушень продажу ялинок: щоразу інспектори реагували на виклики і перевіряли продавців.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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