Святкова інспекція: чи продають у Луцьку нелегально зрубані ялинки





Протягом передноворічного періоду наші інспектори перевіряють наявність дозволів на реалізацію ялинок, - інформує Патрульна поліція Волинської області.



Перевірки здійснюються відповідно до листа міської ради та у вільний від викликів час.



«Станом на 28 грудня порушень в реалізації новорічних дерев не виявлено: дерева мають чіпи, а продавці – відповідні документи», - повідомив командир батальйону Андрій Раковець.



Зауважують, що небайдужі громадяни кілька разів повідомляли службу 102 щодо можливих порушень продажу ялинок: щоразу інспектори реагували на виклики і перевіряли продавців.

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