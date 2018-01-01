«У місті настали часи раннього середньовіччя», - лучани нарікають на темряву. ФОТО





Про це у Петро Герасименко.



"Це фото головних транспортних воріт Луцька та області - автостанції №1. Ліхтарів, які мали б освітлювати автостанцію, не видно. Вони загубилися у темряві.



Важко зрозуміти, яку функцію виконують численні ліхтарні стовпи на території автостанції. Точно можна стверджувати, що вони не призначені для освітлення.



Може, це специфічні малі архітектурні форми чи своєрідні пам'ятки архітектури місцевого значення. Або у місті настали часи раннього середньовіччя і про функцію ліхтарів забули як після падіння Римської імперії.



Думаю, в гостей міста та лучан, які прибувають на темну непривітну автостанцію, суттєво погіршується настрій і враження про Луцьк. На прилеглій до автостанції території Завокзального ринку і вулиці Кравчука ситуація не краща.



Шкода, що у Луцьку забувають не лише про якісне освітлення вулиць, але й халатно ставляться до освітлення такого важливого транспортного інфраструктурного об'єкту", - йдеться у дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучани скаржаться, що важливий інфрастуктурний об'єкт міста - автовокзал зовсім не освітлюється.Про це у facebook написав"Це фото головних транспортних воріт Луцька та області - автостанції №1. Ліхтарів, які мали б освітлювати автостанцію, не видно. Вони загубилися у темряві.Важко зрозуміти, яку функцію виконують численні ліхтарні стовпи на території автостанції. Точно можна стверджувати, що вони не призначені для освітлення.Може, це специфічні малі архітектурні форми чи своєрідні пам'ятки архітектури місцевого значення. Або у місті настали часи раннього середньовіччя і про функцію ліхтарів забули як після падіння Римської імперії.Думаю, в гостей міста та лучан, які прибувають на темну непривітну автостанцію, суттєво погіршується настрій і враження про Луцьк. На прилеглій до автостанції території Завокзального ринку і вулиці Кравчука ситуація не краща.Шкода, що у Луцьку забувають не лише про якісне освітлення вулиць, але й халатно ставляться до освітлення такого важливого транспортного інфраструктурного об'єкту", - йдеться у дописі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію